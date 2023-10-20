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Сквозь льды в китайские порты. Севморпуть вроде как заработал...
13:44 21.10.2023

"Ъ" посчитал, сколько нефти компании перенаправили на Севморпуть

Как стало известно "Ъ", поставки российской нефти по Севморпути в Китай в этом году не превысят 1,5 млн тонн. В летне-осеннюю навигацию российские нефтекомпании отгрузили по Севморпути 14 партий, большая часть принадлежала "Газпром нефти". Однако эксперты отмечают, что по сравнению с первыми рейсами удалось заметно сократить время доставки, и теперь оно меньше, чем по альтернативному маршруту через Суэцкий канал.

Российским нефтекомпаниям удалось отправить по Севморпути (СМП) в 2023 году около 1,5 млн тонн нефти в Китай, следует из данных Kpler и консультационного центра "Гекон" (есть у "Ъ"). Эти объемы включают нефть из портов Балтики (Приморск и Усть-Луга), Мурманска, а также партию нефти с Новопортовского кластера, отгруженную через терминал "Ворота Арктики",- суммарно 14 рейсов, наибольшее число пришлось на "Газпром нефть". Так, пять рейсов выполнены из Приморска, один - из Усть-Луги, еще семь с рейдовых перевалочных комплексов порта Мурманск. В 2022 году "Газпром нефть" отправила лишь один нефтяной танкер по СМП из Мурманска.

В "Росатоме" подтвердили "Ъ" объемы перевозок. В госкорпорации добавили, что танкер NS Arctic в Карском море в ближайшее время будет взят под проводку ледоколом "50 лет Победы".

Пока объем поставок по СМП не выглядит амбициозным и составляет лишь 0,3% от российской нефтедобычи.

По словам собеседника "Ъ", предполагалось, что российские нефтекомпании "при благоприятной ледовой обстановке" перевезут в этом году по СМП около 2,5 млн тонн.

Идея о перенаправлении на СМП потоков нефти, которая после введения западных санкций из российских портов Балтики пошла в Китай через Суэцкий канал, была обозначена главой "Росатома" Алексеем Лихачевым на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Господин Лихачев в условиях санкций называл СМП "самым безопасным и привлекательным маршрутом". Однако первоначально привлекательность СМП вызывала сомнение, поскольку во время осуществления первых рейсов не удавалось достичь значительной экономии времени по сравнению с вариантом через Суэц. Однако впоследствии сроки прохождения маршрута удалось сократить.

"Газпром нефть" стала крупнейшим поставщиком нефти на СМП, отгрузив десять партий нефти по этому маршруту, по две - "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, отмечает Виктор Катона из Kpler.

Время доставки первой партии из Усть-Луги составляло около 50 суток, в дальнейшем из портов Балтики остался лишь Приморск, а время доставки партий, погруженных в сентябре, сократилось до чуть более 30 дней. У танкеров, погруженных в октябре,- NS Arctic и SCF Baltica - разрешение на плавание по СМП должно истечь 15 ноября. Поэтому аналитик полагает, что это их последние рейсы по СМП в этом году: учитывая, что разгрузка будет в конце октября - начале ноября, маловероятно, что суда успеют вернуться до ухудшения ледовой обстановки в Восточной Арктике. С этой оценкой согласен и глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев.

Как "Газпром" пристроил балтийский газ в Южную Европу

За июль-октябрь через акваторию Севморпути c запада на восток 11 танкеров типоразмеров Aframax и Suezmax выполнили 13 грузовых рейсов (танкеры SCF Baltica и NS Arctic - по два рейса, последние еще не завершены), отмечает Михаил Григорьев. Десять танкеров из 11 находятся под управлением "Совкомфлота". Десять рейсов выполнено судами типоразмера Aframax, три - Suezmax. По его информации, наибольшее количество судов (пять) имеет ледовый класс Ice3, два - Arc4, одно - Arc5, а еще три не имеют ледового класса. При этом под ледокольной проводкой выполнены только первые два рейса судов ледового класса Ice3. Без учета первых двух рейсов, когда танкеры из Приморска и Усть-Луги стояли на СМП в ожидании ледокольной проводки (длительность их рейсов составили 49 и 52 дня), длительность рейсов из Мурманска до портов Китая составила от 23 до 35 дней, из Приморска - от 33 до 38 дней, отмечает господин Григорьев.

Для сравнения: маршрут из портов Балтики в порты южного Китая через Суэц занимает около 45 дней, при этом грузовладельцам приходится нести затраты на оплату прохода через канал.

Дмитрий Козлов, Полина Смертина
Газета "Коммерсантъ" №196 от 20.10.2023, стр. 7

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Источник - Коммерсант
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