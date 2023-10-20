Умер уроженец казахстанского Лениногорска - самый известный журналист Чечни Альви Каримов

13:46 21.10.2023

Умер соратник Ахмата и Рамзана Кадыровых

Чеченский журналист Альви Каримов скончался в возрасте 73 лет



Павел Зубов



Чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал "Грозный Информ".



На новость о смерти Каримова отреагировал корреспондент "Комсомольской правды" Александр Гамов. В своем Telegram-канале журналист рассказал, что в течение жизни тесно общался с чеченским писателем.



