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|Умер уроженец казахстанского Лениногорска - самый известный журналист Чечни Альви Каримов
13:46 21.10.2023
Умер соратник Ахмата и Рамзана Кадыровых
Чеченский журналист Альви Каримов скончался в возрасте 73 лет
Павел Зубов
Чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает портал "Грозный Информ".
На новость о смерти Каримова отреагировал корреспондент "Комсомольской правды" Александр Гамов. В своем Telegram-канале журналист рассказал, что в течение жизни тесно общался с чеченским писателем.
"На первый взгляд, тихий человек. А сколько в нем мужества! Добра! Совестливости! Было", - написал Гамов.
Журналист отметил, что Каримов много помогал ему советами вплоть до последних дней жизни, когда по состоянию здоровья писателю пришлось переехать из Грозного в Москву.
Альви Каримов родился 2 октября 1950 года в Лениногорске. С 1997 по 2009 годы он являлся корреспондентом агентства "Интерфакс" на Северном Кавказе. С июня 2000 года был помощником главы администрации и первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а в 2009 году был принят в Союз писателей России. С марта 2009 года по апрель 2020 года являлся пресс-секретарем главы Чечни Рамзана Кадырова.
В 2004 году Каримову было присвоено звание "Почетный гражданин ЧР", а в 2010 году звание "Заслуженный журналист ЧР".