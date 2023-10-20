С.Строкань: Когда взрывается Газа. Об особенностях мировой реакции на трагедию в Палестине

13:50 21.10.2023

Когда взрывается Газа

Сергей Строкань об особенностях мировой реакции на трагедию в Палестине



Удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа заставил задуматься, а хочет ли мир узнать правду об этой трагедии и нужна ли миру эта правда. Лавина откликов позволяет составить карту мира, на которой разными цветами могут быть изображены враждующие лагеря и те, кто хочет остаться в серой зоне.



Антиизраильское пятно будет иметь на этой карте наиболее внушительные (можно сказать, угрожающие) размеры, расплескавшись по всем континентам. Еще до расследования с обвинениями в адрес еврейского государства выступил не только арабский мир, но даже президент столь далекого от Палестины Чили Габриэль Борич. Израилю напоминают массовые убийства в Кане, Сабре и Шатиле. Исторический экскурс призван доказать, что к этому "отвратительному преступлению" Израиль шел давно.



Второе по величине пятно, примыкающее к первому,- антиамериканское. Те, кто находится в его зоне, исходят из того, что первопричина мирового зла - это все же не Израиль, а Америка. Весьма символичные заявления делают представители группировок "Хамас" и "Хезболла", призывающие объявить тотальную войну Америке. "США несут прямую и полную ответственность за эту расправу и за все преступления, совершенные сионистским врагом",- говорится в заявлении "Хезболлы".



Свой ракурс внутри второго сектора карты мира предложил и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Финальную ответственность и он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".



Ракурсы и интерпретации этим не исчерпываются. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, оттолкнувшись от трагедии в Газе, пускается в рассуждения об ответственности коллективного Запада за все ужасное, что происходит в мире. "Это достигло уровня безумия и потери человечности. Для западных стран, которые говорят о правах человека, видимо, есть категории людей первого сорта и их слуг",- написал господин Ибрагим в соцсети X.



А что же тот самый коллективный Запад?



Понимая, что мир захлестнули антиизраильские и антиамериканские настроения, Запад (в широком смысле) обвиняет "Хамас", "Исламский джихад" и "Хезболлу". Однако применительно к трагедии в Газе в западном лагере часто не называют виновного. Показательна реакция Японии, призывающей наказать некое мировое зло, которое в комментариях Токио не имеет конкретных носителей, что дает простор для воображения.



Ничего не знает о виновных и профессиональный обвинитель - международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в свое время быстро разобралась в другой истории - трагедии в Буче, обвинив в ней Россию.



Между тем и применительно к Газе кое-кто назначает того же виновного. Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель дает понять, что во всем виновата Россия, которая "пытается использовать ситуацию" в своих целях. На фоне трагедии в Газе Шарль Мишель призвал "оставаться верными принципам гуманизма, человеческого достоинства, уважения прав человека" и не отвлекаться от Украины, а поддерживать ее столько, сколько потребуется.



Сергей Строкань, обозреватель "Ъ"