Война с войной. Волна антиизраильских протестов прокатилась от США до Австралии

13:53 21.10.2023 Ответ израильской армии на расправу радикального палестинского движения "Хамас" над мирными гражданами Израиля спровоцировал протесты по всему миру. Антиизраильские волнения затронули не только Ближний Восток и весь мусульманский мир, но и страны Запада. Попытки организовать пропалестинские акции предпринимались и в России, но пока дело ограничилось коллективной молитвой в Чечне против "притеснителей народа Палестины". Пожалуй, наибольшее внимание в последние дни привлекла акция американской организации "Еврейский голос за мир" - ее активисты избрали местом действия одно из зданий комплекса Капитолия в Вашингтоне и этим вызвали ассоциации со штурмом Конгресса сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.



"Евреи говорят: надо прекратить огонь сейчас"



После террористической вылазки "Хамаса" 7 октября Израиль начал массированные удары по территории сектора Газа. Почти сразу мир охватили протесты, участники которых требуют остановить насилие на Ближнем Востоке. После того же, как 17 октября в больницу в секторе Газа попала ракета, принадлежность которой воюющие стороны приписывают друг другу, ситуация и вовсе накалилась до предела. Одной из точек напряжения стали США.



С одной стороны, официальный Вашингтон безоговорочно поддержал Израиль, лишь призывая его придерживаться международного гуманитарного права в своих ответных действиях. С момента эскалации конфликта в страну дважды прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен, а 18 октября с экстренным визитом там побывал и президент Джо Байден. Среди американских законодателей также наблюдался практически полный консенсус, если не считать нескольких представителей Демократической партии, придерживающихся крайне левых взглядов.



Между тем в американском обществе ситуация на Ближнем Востоке была воспринята не столь однозначно. По всей стране прокатились пропалестинские акции. Одна из самых ярких произошла 18 октября на Капитолийском холме.



Активисты, собравшиеся поначалу на площади и лужайке перед комплексом зданий Конгресса, требовали от законодателей и администрации Джо Байдена, который в тот момент находился в Израиле, добиваться прекращения огня в секторе Газа. Акция была организована движением "Еврейский голос за мир" - еврейской антисионистской организацией. И все наверняка закончилось бы мирно (как-никак первая поправка к Конституции США позволяет свободу собраний), если бы активисты не решились в какой-то момент донести свои идеи до политиков не снаружи, а изнутри Капитолия.



В итоге, когда в Европе уже был вечер, люди, облаченные в черные футболки с надписями "Еврейский голос за мир", "Евреи говорят: надо прекратить огонь сейчас" и "Не от нашего имени", проникли в Кэннон Хаус, старейшее офисное помещение Капитолия, и, расположившись в его ротонде, начали хлопать в ладоши, распевать песни и размахивать баннерами "Прекращение огня". В этот момент мировые СМИ начали облетать молнии, что в Вашингтоне снова, как и 6 января 2021 года, протестующими захвачен Капитолий. Однако дело в том, что Кэннон Хаус традиционно открыт для посетителей в дневные часы. Для "захвата" ротонды активисты всего-навсего должны были пройти через пропускные пункты, что они и сделали. Как объяснила полиция Капитолия, сам факт проникновения протестующих в помещение был законен. Незаконным было лишь проведение протестной акции - это запрещено во всех зданиях комплекса.



Поначалу полиция попыталась убедить собравшихся, что они нарушают установленный порядок. Но те настаивали, что "только Байден может надавить на Израиль и спасти невинные жизни", а также только таким образом у евреев есть возможность помочь господину Байдену "открыть глаза". Протестующие отказывались подчиниться требованиям полицейских и даже оказали им сопротивление. В итоге, по оценке полиции, около 300 участников акции были задержаны.



"Ирония в том, что Конституция США защищает свободу этих протестующих быть абсолютными идиотами",- прокомментировал произошедшее член Палаты представителей республиканец из Монтаны Райан Зинке.



Впрочем, у активистов оказались покровители среди законодателей. Так, первая мусульманка, избранная в Палату представителей, демократка и потомок палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб в этот момент подбадривала активистов снаружи. Будучи представительницей неформальной крайне левой группы демократов "Отряд" (Squad), госпожа Тлаиб обвинила президента США в финансировании "геноцида палестинцев" и возлагала вину за разрушение больницы в Газе на Израиль. "Я говорю вам прямо сейчас, президент Байден, не вся Америка с вами в этом вопросе. Вам нужно проснуться и понять это",- заявляла демократка.



Ранее три другие демократки, также состоящие в "Отряде", Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар и Кори Буш, призвали господина Байдена отказаться от помощи Израилю.



"Америка - дьявол, настоящий дьявол"



Между тем в США демонстрации были относительно спокойными и компактными по сравнению с акциями в ближневосточных и других мусульманских странах. Так, в четверг многотысячные протесты состоялись во всех 58 провинциях Алжира. Как сообщило агентство ТАСС, люди вышли на улицы с транспарантами "Да здравствует Палестина, свободная и независимая!", "Остановите геноцид в Газе!", "Алжир против сионистской агрессии!" и "Мы все - Газа!".



Не везде пропалестинские акции оказались мирными. Так, в среду в Ливане, где базируется группировка "Хезболла", силам безопасности пришлось применять слезоточивый газ и водометы против активистов, учинивших погром около американского посольства в Бейруте.



"Америка - дьявол, настоящий дьявол, потому что она поддержала Израиль, и затем весь мир ослеп. Вы не видите, что произошло вчера?" - цитировало агентство Reuters одного из демонстрантов в Бейруте.



Не утихают акции и в Иране. Там, правда, у властей и населения в этом отношении полное взаимопонимание. Улицы и площади иранских городов в эти дни пестрят плакатами "Смерть Америке" и "Смерть Израилю". "Каждая капля крови палестинцев, убитых в этой войне, приближает сионистский режим к своему падению",- заявил еще 16 октября, до трагедии с больницей в Газе, президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая по телевидению.



"Американцы должны знать, что их поддержка террористического Израиля принесет им поражение и опустошение",- настаивали сторонники проиранских шиитских группировок, протестуя возле моста, ведущего в "зеленую зону" в столице Ирака Багдаде, где расположены посольство США и другие дипмиссии.



"Нет посольству сионистов на арабской земле",- скандировали демонстранты в столице Иордании Аммане, где после попадания ракеты в больницу в Газе был отменен саммит лидеров США, Египта и Палестины. Несмотря на то что иорданские власти возложили вину за жертвы в госпитале на Израиль, в среду местный спецназ все равно вступил в дело и не позволил протестующим прорваться к израильскому посольству в Аммане. Не обошлось и без ранений ряда стражей правопорядка.



В Тунисе от активистов досталось не только американцам и израильтянам, но и французам, чьего посла вместе с главой дипмиссии США они потребовали срочно выслать из страны.



А в Йемене, где представители удерживающих власть хуситов пообещали "сражаться вместе" с "Хамасом", тысячи людей прошли маршем по столице государства Сане.



Обещанная Израилем наземная операция против "Хамаса" не начинается



Кроме того, не обошли стороной акции Египет, Марокко, Пакистан и Турцию. В последней, союзнице США по НАТО, из-за волнений и из соображений безопасности пришлось даже временно закрыть американское консульство в Адане. Кроме того, официальным представителям США, находящимся на турецкой территории, посольство страны рекомендовало лишний раз не появляться на улице. "Любое собрание, даже если оно было мирным, может закончиться насилием",- говорится в заявлении дипмиссии. В Стамбуле полиции уже пришлось применять перцовый газ, чтобы утихомирить участников митинга, пытающихся добраться до центрального консульства Израиля в Турции.



Неспокойно и в Европе. Демонстрации в поддержку палестинцев проходили в Германии, Испании, Греции, Нидерландах и Франции.



При этом в последней правительство еще 12 октября запретило какие-либо пропалестинские акции. Протестная волна докатилась даже до Австралии, где несколько дней назад группа активистов вышла с призывом "убивать евреев".



В России попытка организовать митинг в поддержку Палестины была предпринята в Дагестане, однако акция не была согласована, и местные власти побоялись, что она может спровоцировать "ненужные волнения". В итоге участников акции задержали, а гражданам призывного возраста, как сообщили местные СМИ, вручили повестки в военкомат.



Впрочем, одна массовая акция в поддержку Палестины в России все-таки состоялась. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, утром 17 октября мусульмане региона совершили коллективную молитву во всех мечетях республики, попросив "Всевышнего Аллаха обезопасить народ Палестины от преступных посягательств со стороны притеснителей", а также заодно "даровать победу" российским военным, "сражающимся на Украине с сатанистами".



Алексей Забродин Источник - Коммерсант

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