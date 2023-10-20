КазАнтикором задержан экс-министр юстиции страны Марат Бекетаев

14:58 21.10.2023

Загадка имени: кого из экс-министров юстиции Казахстана задержал Антикор

Почему Антикор не называет имени задержанного экс-министра

Антикоррупционная служба пока отказывается официально называть имя бывшего министра юстиции, задержанного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Но некоторые источники уже уверенно идентифицируют задержанного, сообщает Zakon.kz.

21 октября Антикоррупционная служба сообщила, что бывшего министра юстиции Казахстана задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Это произошло в рамках исполнения поручения президента по поиску и возврату незаконно выведенных активов.



По версии следствия, экс-министр лоббировал интересы аффилированной компании, добиваясь заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг. Этим он причинил особо крупный ущерб государству.



Ни имя задержанного, ни сумму ущерба в Антикоре называть не стали, ссылаясь на интересы следствия. Но в ряде СМИ и Telegram-каналов сразу после задержания появилась информация о личности задержанного. Источники утверждают, что речь идет о Марате Бекетаеве, который возглавлял Минюст с 2016-го по 2022 год и был отправлен в отставку после январских беспорядков.



Официально в Антикоре не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что задержан именно Марат Бекетаев. Однако то, что фамилия экс-министра одновременно появилась в целом ряде Telegram-каналов и СМИ, претендующих на доступ к инсайдерской информации, делает эту версию вполне правдоподобной.



Редакция Zakon.kz выясняет точную информацию о личности задержанного. Как только она появится, мы сообщим ее читателям.



В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 77 Конституции и ч. 1 ст. 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



Никита Дробны