Спикершу РосМИДа Захарову публично назвали пьянью...

15:10 21.10.2023

Сатановский осатанел: грязно обозвал в эфире Марию Захарову

Профессиональный патриот определился с родиной



Арабо-израильский конфликт дошел и до наших палестин. Вслед за всякими "людьми с хорошими лицами" у нас спалился профессиональный патриот Сатановский. Назвал в эфире грязным словом официального представителя МИД России Марию Захарову, заявил, что она пьянь, намекнул, что замглавы МИДа Михаил Богданов (по его мнению - тоже алкоголик) может получать арабские деньги.



Профессиональный патриот определился с родиной



С чего так осатанел Сатановский? Вроде и Богданов и Захарова выражают государственную позицию Российской Федерации, осуждают очевидно несоразмерный ответ Израиля на террористическую атаку, в результате которого сотнями гибнут ни в чем не повинные мирные жители, разрушатся жилые дома, больницы, церкви и мечети. Можно даже не принимать во внимание, что Израиль - верный союзник нашего главного геополитического противника.



Да вот как раз с этого его и "бомбануло" - настоящая родина вышла на первый план и задвинула куда-то в чулан "патриотизм" к месту пребывания и даже гражданство. Так вскипела кровь - не троньте Израиль, святую землю - что удержаться хотя бы в рамках приличий никак не получилось. Ну, правильно, это война. А на войне вся шелуха слетает и истинная сущность человека становится видна как на ладони.



Есть еще такой термин - "зеркалит". Это когда человек видит в другом в первую очередь ровно те недостатки, которые присущи ему самому. Ведущий "СоловьевLIVE" Сатановский произносил спич о пьянстве как раз в юбилей Владимира Соловьева. Да и по поводу денег... А израильское посольство не вкладывает деньги в "своих" ЛОМов (лидеров общественного мнения) для создания правильной "повестки"? Я не знаю. Это вообще просто так рассуждения в модном сейчас в "цивилизованном" мире стиле "хайли лайкли".



Сатановский не первый, кто определился с родиной. И не последний - конфликт ведь еще не разгорелся в полную силу. Будут и покруче каминг-ауты.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ