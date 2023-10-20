Оборзевшие тадж-гастарбайтеры послали на хер самарского губернатора

15:52 21.10.2023

В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

Хинштейн: задержаны оскорбившие самарского губернатора мигранты

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.



"Это два родных брата, уроженцы Таджикистана. В Самаре живут без родителей. (Мать в Москве, отец на родине.) На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки и побоища", - написал Хинштейн.

По его словам, старшего брата уже арестовали, младшего вскоре экстрадируют из России.



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С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них несовершеннолетние.



При этом в соцсетях появились видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучат грубые оскорбления в адрес губернатора. После этого СК возбудил еще одно уголовное дело - об оскорблении представителя власти.



Сам Азаров поручил провести в Самарской области масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры - вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.