Превентивный удар по США: Пхеньян перевернул страницу истории,- "СП"

16:02 21.10.2023

Превентивный удар по США: Пхеньян перевернул страницу истории

Евгений Сатановский оценил вероятность конфликта между КНДР и Соединенными Штатами



Павел Еськов

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Евгений Сатановский



В предстоящее воскресенье, 22 октября, Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония намерены впервые провести совместные воздушные учения.



В них в учениях будет задействован американский стратегический бомбардировщик B-52, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, который уже прибыл в Республику Корею. "Совместные воздушные учения […] будут состоять из строевого полета, где B-52 будут сопровождать истребители из трех стран", - отметил информированный источник.



Впрочем, как предупредило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Северная Корея оставляет за собой право на превентивный удар по перебрасываемым стратегическим силам США.



"Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось „монопольной собственностью" США, перевернута", - говорится публикации.



Как пояснил "Свободной Прессе" российский политолог, президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский, если речь идет о Северной Корее, любой шантаж есть реальная угроза. "Вместе с тем, любая угроза - это немножко шантаж, если речь идет о Северной Корее".



- До самой последней секунды никто этого не узнает: угрожает Пхеньян или просто шантажирует, пока не будет нанесен удар, если, конечно, он будет нанесен, или пока анонсированные учения не завершатся благополучно, если, конечно, они завершатся благополучно. Единственный человек, которому имеет смысл звонить и задавать этот вопрос, это Ким Чен Ын. Только он знает. Но, боюсь, вряд ли он будет это рассказывать даже "Свободной Прессе".



"СП": Хватит ли у Пхеньяна здравого смысла не разжигать новый костер?



- А почему, в данном случае, "здравый смысл" состоит в том, чтобы не разжигать костер? А, может, здравый смысл Пхеньяна состоит именно в том, чтобы ударить по американцам, пока они заняты в других местах? Пока во главе страны - недееспособный Джо Байден? Пока у них на руках конфликт на Украине, а теперь еще и между ХАМАС и Израилем с вполне возможным переходом в большую войну с Ираном?



Вообще: что значит "здравый смысл"? С американской точки зрения - да, здравый смысл в том, чтобы их не трогали. А, может, с северокорейской точки зрения здравый смысл как раз и состоит в том, чтобы именно сейчас нанести американцам удар?



"СП": Буквально вчера глава МИД России Сергей Лавров побывал в Пхеньяне. Если КНДР пойдет на эскалацию с Соединенными Штатами, будет ли ввязываться в конфликт Россия?



- В информационной сфере - несомненно. Все, что наши информационщики говорят об американцах, они будут говорить с удвоенной и утроенной энергией.



В военном же плане - сомневаюсь. Зачем? Северная Корея просит у нас немедленно ударить по американцам чем-нибудь ядерным? Да у нее самой есть, чем по ним ударить. Как, кстати, и по Японии, и по Южной Корее.



Это нам сейчас нужна помощь в военной сфере, в том числе от Ирана и Северной Кореи. Про Китай я даже не говорю.



За последние три десятка лет приватизация и строительство на месте оборонных институтов и заводов кварталов элитного жилья разогнала немало наших военных специалистов со всеми технологиями по миру. В том числе, и в Северную Корею. И теперь в попытках получить те технологии, которые нам необходимы, обратно, приходится ездить - то по Ирану, то по Северной Корее, то по Китаю, то еще много по чему. Что ж, такая жизнь.



Возможно, Северной Корее не помешают продукты питания. Да, конечно, для этого у нее есть Россия. А чтобы шли добровольцы на фронт из Китая и бывшего Советского Союза, как в Корейскую войну 1950−53 годов?.. Нет, у КНДР все хорошо со своими кадрами.



Скорее всего, Северной Корее нужен прочный тыл. А в качестве тыла у нее есть Китай и Россия. Впрочем, это и понятно - не будем же мы поддерживать Америку, Южную Корею, или Японию против КНДР?