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|Новые назначения в КазГенпрокуратуре
16:05 21.10.2023
Токаев провел назначения в Генеральной прокуратуре
Президент РК Касым-Жомарт Токаев своими распоряжениями провел два назначения в Генеральной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Акорды 21 октября, распоряжениями главы государства:
- Койгелдиев Галымжан Мамбетович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан;
- Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович назначен председателем Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Старший советник юстиции Галымжан Койгелдиев родился в 1980 году в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Впоследствии преподавал в том же вузе на кафедре гражданского и предпринимательского права юридического факультета. Работал в структурах МИД РК с 2004 по 2011 год (в посольстве Казахстана в Монголии в 2006-2008, посольстве Казахстана в Пакистане в 2008-2011). Занимал должности замначальника Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК (2011-2017), начальника Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК (2017-2022), с ноября 2022 года до нынешнего назначения был руководителем Аппарата Генерального прокурора.
Старший советник юстиции Нурдаулет Суиндиков родился в 1980 году, окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова (2000). Впоследствии получал образование в Московском финансово-промышленном университете "Синергия", Российском университете дружбы народов, Уральском государственном юридическом университете. Карьеру начинал в прокуратуре Шымкента, впоследствии работал старшим помощником Генерального прокурора по особым поручениям (2005-2010). В 2010-2011 годах был прокурором района Сарыарка в Астане. Занимал должности начальника управления, замначальника Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры (2011-2016), первого зампрокурора Актюбинской области (2016-2018). В 2020-2022 годах был советником министра обороны, затем руководил Департаментом стратегического развития Генпрокуратуры (2022-2023), с января 2023 года до нынешнего назначения был начальником Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РК.
Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил и уволил ряд судей в регионах Казахстана.
Никита Дробны