"Палестинцы с 1948 года ведут отсчет национальной катастрофы", - Бенес Айо

16:07 21.10.2023 "Палестинцы с 1948 года ведут отсчет национальной катастрофы"

Коммунист Бенес Айо рассказал о своем участии в арабском сопротивлении



Сергей Аксенов



Вот уже две недели, с 7 октября, продолжается горячая фаза конфликта между Израилем и палестинским движением "ХАМАС". По последним данным, в секторе Газа погибли более 4,1 тысячи человек, в Израиле - больше 1,4 тысячи. Среди погибших оказались не менее 20 россиян.



В посольство России в Тель-Авиве обратились более 6 тысяч наших соотечественников. Около 300 человек попросили включить их в списки возможной эвакуации из Израиля, а также оставили запросы о гуманитарной помощи. МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Израиль, Палестину, Ливан и Иорданию.



По данным ООН, число жителей сектора Газа, покинувших свои дома, приближается к миллиону человек. Из них более 352 тысяч человек нашли убежище в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам, еще около 55 тысяч человек проживают в других убежищах.



Накануне в Хевроне палестинцы провели демонстрацию, выражая протест против действий Израиля в секторе Газа. Участники митинга держали портреты Владимира Путина, а также российские триколоры. Кроме того они вынесли портрет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.



Чтобы разобраться в происходящем на Ближнем Востоке "СП" поговорила с участником Международной группы солидарности с народом Палестины, членом КПРФ, уроженцем Латвии Бенесом Айо. В 2014-2015 годах он был участником Русской весны в Крыму, а затем служил в народном ополчении Донбасса.



- Я был в Палестине в 2012 году. В тот период я уже несколько лет жил в Лондоне, где участвовал в акциях марксистко-ленинской Коммунистической партии Британии (сейчас она тесно кооперируется с КПРФ по Донбассу). Надо понимать, что большая часть левых партий в мире активно участвуют в борьбе палестинского народа за независимость против израильской оккупации. В Лондоне регулярно проходят массовые демонстрации с требованием прекратить блокаду сектора Газа и выполнить резолюцию ООН № 181 о создании двух государств: Палестины и Израиля.



На одной из центральных улиц британской столицы - Оксфорд-стрит, мы с членами другой организации - Коммунистической революционной группы, еженедельно пикетировали известный израильский супермаркет "Маркс энд Спенсер", доходы которого поступают на нужды армии Израиля и содержание тюрем. Под флагами Палестины раздавали прохожим листовки, газеты с палестинской тематикой, пели палестинские песни и т. п. А некоторые радикалы, троцкисты, даже нападали на посольство Израиля, закидывая его коктейлями Молотова.



"СП": Как вы оказались в Палестине?



- По линии Международной группы солидарности с народом Палестины. Ее активистами являются в основном представители Европы и США. Мне там встречались выходцы из Литвы, из США с латвийскими корнями, из Италии. Помимо организации акций в Европе, эта группа отправляет активистов на Ближний Восток, чтобы люди сами убедились в реальности насилия, дискриминации палестинского населения со стороны израильской армии и нелегальных еврейских поселенцев. Меня проинструктировали и, купив билет в аэропорт Бен-Гурион, я добрался до Восточного Иерусалима.



Оттуда прибыл на окраину древнего палестинского города Хеврона (сегодня туда ворвались израильские солдаты), расположенного в южной части Западного берега реки Иордан, где поселился в лагере вместе с палестинцами. Это типичный палестинский город, выдержанный в средневековом стиле. Там проживает около 170 тысяч палестинцев и чуть больше 1 тысячи израильтян. Кварталы, где они живут, охраняют сопоставимые по численности армейские подразделения Израиля. А каждую субботу - в шаббат, в Хевроне проходят марши прибывающих из Европы и США еврейских поселенцев.



Разумеется, эти марши вызывают возмущение палестинцев - у них ведь землю отнимают. Израильские власти предоставляют отнятые у палестинцев дома переселенцам, либо строят новые здания на отнятой у палестинцев земле, на основании того, что якобы тысячи лет назад там жили предки этих переселенцев. При этом даже липовой справки в подтверждение этих фактов не предоставляют. А сами еврейские переселенцы вооружены стрелковым оружием. Я наблюдал это все своими глазами.



Однажды в газете "Иерусалим пост" появилась статья, что земля под домом, в котором жила большая палестинская семья, тысячу лет назад якобы принадлежала какому-то еврейскому клану. И власти Израиля потребовали от палестинцев убраться из дома, иначе вмешается их армия. Мы с друзьями дежурили у этого дома, защищая его.



В другом случае, от палестинцев потребовали убраться из их дома, поскольку та территория объявлялась милитаризованной зоной. На деле так освобождают землю для строительства домов.



А это запрещено мандатом ООН, но палестинские военные слабы и препятствовать этому не могут. Вообще, зачем иудеям, имеющим дома и работу на Западе, ехать на палестинские территории, где их не ждут, и провоцировать там конфликты?



"СП": Да, зачем?



- Причем жить выходцам из западных стран удобнее в Тель-Авиве. Но там дорого и поэтому израильские власти оказывают прибывающим с Запада переселенцам услугу - селят их там, откуда они смогут на машине доехать до своего рабочего места в столице, а палестинцев просто изгоняют с помощью грубой силы. Во время интифады примерно раз в неделю палестинцы с флагами и плакатами подходят к отобранным у них территориями. Я тоже участвовал. А по нам стреляли резиновыми и даже боевыми патронами. При мне некоторые демонстранты были ранены.



Таким образом, я лично удостоверился, что защищая палестинцев вместе с товарищами, включая, кстати, представителей КПРФ, борюсь за правое дело.



"СП": В России далеко не все понимают корни этого конфликта…



- Многие думают, что все началось в 1947 году, когда иудеи стали возвращаться на свои исторические земли, якобы занятые пришлыми арабами. Это не так. Хотя с этой даты палестинцы и ведут отсчет "накбы" - национальной катастрофы. Палестинцы - потомки ханаанских племен периода ранней бронзы, а не арабов, которые пришли на эти земли позже (в 632 году, когда эти земли были завоеваны арабским халифатом). Пусть они и говорят сейчас на арабском языке, исповедуют ислам.



Толчком к современной стадии конфликта стал передел Ближнего Востока в результате империалистической Первой мировой войны. Еще до войны стал набирать силу сионизм, связанный с переселением евреев на историческую родину. В 1947 году ООН решила создать два государства: Палестину и Израиль. Но это был не честный план, потому что евреям, которых численно было меньше, предоставлялось больше земли, чем палестинцам.



Палестинцы с этим не согласились и это привело к войне 1948 года. Упреки в адрес их союзников - арабских государств, неуместны, потому что Израиль был вооружен Западом, а у палестинцев не было регулярной армии. По итогам той войны Израиль захватил большую часть палестинской территории и часть Иерусалима. А по итогам следующей войны - в 1967 году - израильтяне оккупировали всю Палестину, включая сектор Газа. ООН тогда потребовала вывода войск, но Тель-Авив не подчинился.



"СП": Вернемся к актуальной ситуации. Каким может быть решение конфликта?



- На днях в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, контролируемом организацией ФАТХ, где нет никакого ХАМАС, израильские военные обстреляли из танков школы и больницы. Хотя на них оттуда не нападали. Цель - полностью зачистить палестинское население. ФАТХ и ХАМАС боролись друг с другом и ХАМАС изгнали с западного берега в сектор Газа и теперь эта отдельная территория под их управлением. Хорошо бы ФАТХ и ХАМАС объединились.



Вообще, мы, левые активисты, требуем, чтобы палестинцам вернули земли в соответствии с резолюцией ООН 1947-го, а не 1967 года. Пусть она тоже не до конца честная. Эти двойные стандарты мирового сообщества и приводят к восстаниям. Палестинцы видят, что декларации ООН не решают их проблем. Эти бедные люди вынуждены поддерживать радикальные исламские группировки, такие как ХАМАС, которые ставят своей целью уничтожение Израиля.



А вообще, палестинцы - очень гостеприимный народ, обожающий русских. Так, в Иерихоне, где мне тоже приходилось бывать, есть улица Дмитрия Медведева. В Восточном Иерусалиме, там, где храм Гроба Господня, огромное количество русских паломников, звонят колокола и очень хорошо относятся к палестинцам и к мусульманам. В Вифлееме местные мусульмане молятся в Церковь Девы Марии на Елеонской горе, где погребена мать пророка Исы. В Коране Иса - Иисус Христос. Источник - СвободнаяПресса

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