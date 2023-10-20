Полумерами радикальный ислам во Франции пока не побороли, - Д.Моисеев

16:11 21.10.2023

Полумерами радикальный ислам во Франции пока не побороли

Пятой республике приходится усиливать присутствие правоохранительных органов



Данила Моисеев



Во Франции резко обострилась ситуация с безопасностью. Это произошло после теракта, совершенного 20-летним чеченцем родом из Ингушетии, убившим преподавателя по литературе и ранившим еще двух человек. За активностью экстремистов скорее всего стоит арабо-израильский конфликт, а власти Пятой республики уже запретили демонстрации в поддержку Палестины. Силы правопорядка стягивают к скоплениям людей, чтобы предотвратить возможные теракты. Все это может обострить в сознании французов важность миграционного кризиса и дать новый виток популярности правым политическим силам.



Более 7 тыс. солдат дополнительно будут нести дежурство в стране к понедельнику. В том числе они будут охранять зрителей, присутствующих на чемпионате мира по регби. Во Франции введен самый высокий уровень террористической опасности. По делу о резонансном убийстве задержано порядка 10 человек, в том числе члены семьи террориста – как минимум его брат. Именно актом "исламского террора" было названо деяние президентом Пятой республики Эмманюэлем Макроном.



Драматизма убийству учителя придает тот факт, что в городе Аррас, где оно произошло, имеются большие районы как с населением, исповедующим ислам, так и крупные поселения с этническими евреями. И, конечно, французы не могли не вспомнить про судьбу Самюэля Пати, убитого другим молодым чеченским исламским радикалом почти три года назад.



С тех пор Париж пообещал сделать много для предотвращения террористических актов и даже пошел на ряд шагов, которые ревностным мусульманам не понравились (см. "НГ" от 09.12.20 и от 02.02.21). В частности, иностранным имамам, которые наиболее радикальны в суждениях, грозит депортация, также французские правоохранители стали следить за содержанием проповедей. Подпольные религиозные школы стало проще закрыть.



Но охватить все невозможно. Впрочем, в каком-то смысле система работает: нападавший был в базе данных потенциальных террористов, однако предотвратить трагедию это не помогло. Охранник был рядом, но обезвредить нападавшего у него не получилось. Более того, в день преступления убийцу останавливали полицейские, но не нашли причин для задержания.



И, конечно, к правительству, в том числе к министру внутренних дел Жеральду Дарманену, будут вопросы. Сам глава МВД заявил, что нынешний конфликт в Израиле скорее всего стал важной причиной совершения нападения.



Потенциальные акты антисемитизма беспокоят Елисейский дворец и Министерство внутренних дел. Впрочем, и без этого дел правоохранителям хватает. Так, в Лувре после получения сообщения с угрозой заложенной бомбы было эвакуировано порядка 3 тыс. человек. Из-за аналогичного случая пришлось выводить посетителей Версальского дворца.



Властям не удается контролировать районы, населенные мигрантами. Они живут своими ценностями и зачастую светскую мораль, а иной раз и общепризнанные нормы поведения не признают.



Дискуссионной стала мера по запрету митингов в поддержку Палестины. Показательно, что нападение произошло на следующий день после такого шага, ограничивающего свободу слова.



Макрон, с одной стороны, ужесточает контроль за религиозными общинами, но с другой – проблема остается. А это значит, что будут набирать рейтинги более правые силы, прежде всего "Национальное объединение" во главе с молодым лидером Жорданом Барделлой. Напомним, апрельские опросы Французского института общественного мнения показали, что в случае новых президентских выборов победу на них с немалой долей вероятности одержала бы Марин Ле Пен, передавшая Барделле бразды правления в партии. При этом за последний год у Макрона крупных политических успехов нет, зато Париж продолжает получать внешнеполитические удары, например, теряя влияние в Африке, в частности в Нигере.