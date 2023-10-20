Мечты о блицкриге и яркой победе, - А.Школьников

16:12 21.10.2023

Мечты о блицкриге и яркой победе

в ближайшие годы можно будет увидеть многочисленные попытки с наскоку решить накопившиеся, старые проблемы



Андрей Школьников



Существует расхожая и доведенная до банальности фраза, что кризис является периодом возможностей. Происходящие в мире изменения кардинальны, привычная мир-система Pax Americana рушится, влияние США и Кластера транснациональных корпораций стремительно снижается. Однако, большая часть малых и средних стран не спешит пользоваться открывающимися перспективами, продолжая придерживаться и апеллировать к старым, привычным правилам геополитики. Ждать они будут до последнего, когда новые порядки станут очевидны и бесспорны, после чего начнутся интриги и попытки стать частью нового миропорядка, запрыгнуть в уходящий поезд.



Мало кто оказывается готов рискнуть в начале борьбы, чтобы по итогу претендовать на более высокий статус. У бросивших вызов гегемонии Запада Китая и России минимум союзников, в лучшем случае положительный нейтралитет. Пройдет несколько лет, чем ближе будет победа и новый мир, тем больше появится желающих оказаться причастными к дележке добычи. У победы множество "творцов", из описания героического тайного участия можно будет слагать баллады, в которые никто не будет верить.



Средние и малые страны очень много заплатили за свое текущее скромное положение в иерархии глобального мира. Если крупные державы имеют ресурсы для фронды, борьбы и противостояния, то остальные этого лишены. Инерция мышления заставляет до последнего идти проторенными путями, чтобы не потерять ранее понесенные траты. Отсутствие должной субъектности и смелости не позволяет воспользоваться шансом, в результате, в новый миропорядок эти страны входят со слабыми позициями, вынужденные заново покупать место под солнцем.



Будущие метрополии панрегионов не только перераспределят на себя ресурсы, вес и влияние, что ранее уходили странам Запада, но и получат возможность ограбления малых и средних стран, что долго не могли сделать правильный выбор.



У претендующих на региональный статус еще одна опасность – мечты о блицкриге, как результате быстрой и победоносной войны малыми силами, которая должна позволить решить проблемы и дать ресурсы для дальнейшего роста могущества. Для многих будут примером действия Азербайджана, не понимая, что залог успеха - откровенное предательство руководством Армении интересов своего народа, игра в поддавки.



В ближайшие годы можно будет увидеть многочисленные попытки с наскоку решить накопившиеся, старые проблемы в разных точках мира. Чаще всего результат будет подобен действиям США / Запада в стремлении достижения быстрой победы над Россией в начале 2022 года. Резервы и запасы растрачены, результат отсутствует, чтобы отыграть потери каждый следующий такт нужно ставить все больше и больше. Результат закономерен – утрата перспектив, а то и национальная катастрофа.



Последние 20 лет Турция несколько раз пыталась устроить блицкриг, каждый раз отступая с потерями и подрывая экономическую базу (см. рисунок). В арабо-израильское противоречие им бы очень хотелось вмешаться, сыграть свою партию, но стоить это может очень дорого, страх и понимание этого присутствуют, вот только дистанцироваться от происходящих событий не выйдет, внешние и внутренние силы будут всячески заталкивать Турцию в борьбу.



