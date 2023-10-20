Метафизика информационной войны. Сознание творит реальность, - А.Дугин

16:15 21.10.2023

Метафизика информационной войны

Сознание творит реальность



Александр Дугин



Сейчас идет полным ходом мировая информационная война. Между собой все откровеннее сталкиваются несколько версий реальности. И общества и отдельные люди выбирают для себя - в какую реальность верить. И дальше в ней и живут.



Если считать "по-старому" в духе классического материализма, то реальность одна. Только ее описания и интерпретации разнятся. Поэтому одни лгут, другие говорят правду. Причем роли могу меняться. И весь вопрос в том, кому когда верить.



Но все обстоит иначе. Сама реальность - как показали феноменологи и структуралисты - есть продукт человеческого сознания. Вне его реальности нет, а то, что есть, не нагружено ни бытием, ни смыслом. Поэтому в информационной войне сталкиваются не просто интерпретации, но сами факты.



Реальность не одна - сколько структур сознания (коллективного, разумеется), столько и реальностей. Бьются между собой не только оценки фактов, но сами факты. Материалисты и люди, далекие от философии, не готовы это принять. Их вера в не зависящую от сознания реальность непоколебима. И пока это так, они будут оставаться жертвами информационной войны, а не теми, кто выступает ее субъектами.



Сознание творит реальность.



В однополярном глобалистском мире по умолчанию признается только одно сознание - либеральное и западное. Оно-то и конструирует реальность - не только что хорошо, что плохо, а что есть, и чего нет. Многополярность - это акт утверждения суверенитета иных сознаний, отличных от Запада. А значит, сама реальность становится полицентричной. Информация конституирует то, что мы воспринимаем как бытие. Вот почему в центре информационной войны должны стоять не военные и не журналисты, а прежде всего философы. Суверенитет это прежде всего вопрос ума. Суверенен тот, кто является самостоятельным и последним субъектом конструирования реальности.