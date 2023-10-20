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Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС провалились
17:08 21.10.2023

Wall Street Journal сообщила о провале переговоров США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении заложников

Tекст: Антон Антонов

США, Израиль и Катар вели переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, переговоры провалились, сообщили источники.
Рассматривались вопросы временного прекращения огня и подачи Израилем воды в сектор Газа, а также поставки гуманитарной помощи в Газу. Wall Street Journal отмечает, что в течение первой недели после эскалации палестинское движение не вступало в переговоры о заложниках, а их точное местонахождение не знали даже в самом ХАМАС, передает ТАСС.

Напомним, израильский посол в России Александр Бен Цви говорил, что израильское руководство на данный момент не видит причин для переговоров по Палестине.

Источник - Взгляд
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