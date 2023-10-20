Американский солдат Трэвис Кинг дезертировал и сумел пробраться в плен в КНДР

19:44 21.10.2023

Американский военный сбежал в КНДР из Южной Кореи: Трэвису Кингу предъявили обвинения в дезертирстве



CentralAsia (CA) - Рядовому второго класса армии США Трэвису Кингу, в июле перебежавшему в Северную Корею, предъявлены обвинения в дезертирстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в его распоряжении.



Руководство сухопутных войск США обвиняет Кинга по нескольким пунктам, среди которых кроме дезертирства нападение на сослуживцев, подстрекательство к производству детской порнографии и ее хранение.



Трэвис Кинг 18 июля совершил побег в КНДР через демаркационную зону, разделяющую Северную и Южную Корею. Он служил на одной из американских военных баз в Южной Корее, где на него было наложено несколько дисциплинарных взысканий, его должны были отправить для дальнейшего разбирательства в США. После побега американские власти при посредничестве Швеции начали переговоры о его возвращении. Власти КНДР согласились выдать его США, куда он и был доставлен в конце сентября.



Сейчас Трэвис Кинг содержится в тюрьме поблизости от военной базы Форт-Блисс в Техасе. СМИ и общественности по-прежнему известно мало подробностей о причинах бегства Кинга в КНДР, его двухмесячном нахождении там и обстоятельствах возвращения.