Китайцы переболели ковидной паранойей – сельхозэкспортеры РФ потирают руки

19:52 21.10.2023

Любовь Смирнова



Экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай в результате договоренностей Владимира Путина – вернется к доковидным показателям, и к 2030 году должен давать 10 миллиардов долларов.



"Россия в январе-августе этого года экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Это в 2,7 раза больше в натуральном измерении и в 1,9 раза в денежном, чем в прошлом году. КНР вышла в лидеры среди покупателей российской сельхозпродукции.



Экспорт мороженой рыбы был восстановлен в начале года и уже в три раза превысил прошлогодние отгрузки. Экспорт рыбы пострадал как раз с началом ковида, китайцы очень пристрастно, я бы даже сказал маниакально пристрастно досматривают российскую рыбу. С упаковки снимали пробы, находили там на упаковке следы коронавируса, всю партию браковали. У них период паранойи ковидной закончился, теперь рыба отгружается в нормальных объемах", – отметил он.



С октября прошлого года увеличиваются отгрузки гороха. Тогда Россия и Китай подписали протокол о фитосанитарных требованиях по данному виду продукции. Плюс на Китай уже приходится 31,2% российского экспорта масложировой продукции и 70% отгрузок рапсового масла.



"Тут нужно понимать вот что: все эти истории – они хорошие, радостные, но на китайский рынок порой пробиться очень сложно. По свинине, например, 15 лет шли переговоры о том, чтобы Россия могла вернуться на китайский рынок, и первые отгрузки начнутся не раньше, по-моему, третьего-четвертого квартала следующего года. Хотя договорились о возобновлении поставок в этом месяце.



По той же масложировой продукции – 4 года уже идет только согласование стандартов. Поэтому, надеюсь, что в процессе этих контактов эти вопросы, связанные с сельскохозяйственной продукцией, сдвинутся. И, в принципе, если вернуться в март этого года, то по большей части подвижки уже есть по рыбе, по свинине и по этому терминалу. Поэтому дело движется. План России на 2030 год выйти на 10 млрд долларов сельскохозяйственного экспорта в Китай", – подчеркнул Лизан.