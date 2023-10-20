Прогресс сближения: АСЕАН и страны Персидского залива провели исторический саммит

19:55 21.10.2023

О чем стороны договорились и выгодны ли их контакты России



Анастасия Костина



Государства АСЕАН и страны Персидского залива впервые собрались на уровне лидеров стран. По итогам исторического саммита в Эр-Рияде стороны определили ключевые направления на ближайшие пять лет и уже заявили о следующей встрече. В экспертном сообществе считают, что они могли обсудить и экономическую поддержку сектора Газа в условиях нынешней эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. Тем не менее это не первостепенный вопрос для участников встречи - главная задача заключается в укреплении торгово-экономических связей. Чего ждать от Глобального Юга и почему мероприятие важно и для РФ - в материале "Известий".



В чем заключается важность встречи



20 октября в Саудовской Аравии состоялся исторический саммит стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Встреча впервые прошла на уровне лидеров стран. В АСЕАН входят Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Камбоджа, Бруней, Лаос, Филиппины и Мьянма. В ССАГПЗ - Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт.



Цель саммита, как отмечают саудовские СМИ, - повышение уровня координации по взаимным интересам стран, а также активизация регионального и глобального стратегического партнерства.



Важность саммита определяется и тем, что встреча позволяет государствам-членам участвовать в двусторонних или даже многосторонних переговорах на уровне объединений. На это обращают внимание и высокопоставленные лица стран-участниц.



"Этот саммит очень важен и, как ожидается, принесет положительные результаты. Регион Юго-Восточной Азии (с общим населением в 650 млн человек. - "Известия"), естественно, будет привлекать внимание со стороны региона Персидского залива и всего мира из-за своего стратегического и геополитического положения", - заявил до начала саммита Замбри Абдул Кадир, министр иностранных дел Малайзии, которая выступила в роли координатора саммита.



Официальное сотрудничество АСЕАН и ССАГПЗ началось с 1990 года - с подачи министра иностранных дел Омана (на тот момент председателя Совета министров ССАГПЗ). В том же году главы внешнеполитических ведомств стран обеих организаций впервые встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



На протяжении трех десятков лет стороны регулярно поддерживают контакты, а также организовывают официальные конференции на уровне глав МИД. В Saudi Gazette подчеркивают, что отношения стран Персидского залива и АСЕАН основаны на общих связях, включая стратегическое расположение, экономический прогресс, международное инвестиционное партнерство, культурное развитие, а также приверженность миру и стабильности.



Стоит отметить, что в ряде арабских стран, например в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, работает очень много выходцев из Юго-Восточной Азии, в первую очередь из Индонезии и Филиппин.



Эффективное сотрудничество демонстрируют цифры. К примеру, объем торговли между странами АСЕАН и ССАГПЗ в 2019 году достиг $93,9 млрд. Большую часть составляют нефтепродукты, драгоценные металлы и пластик.



О чем договорились стороны



Основу сотрудничества двух организаций составляют поставки энергоносителей в АСЕАН из стран Персидского залива, культурные связи и туризм. Они же, как предполагалось, должны были остаться ключевыми темами саммита. Однако в повестку вошли и другие: инвестиции, цифровизация экономик, экологические программы, в том числе зеленая экономика, развитие инфраструктуры, производство халяльных продуктов питания для мусульманского населения.



По итогам саммита страны сделали совместное заявление, в котором утвердили направления сотрудничества на 2024–2028 годы. Речь идет в первую очередь об энергетике, сельском хозяйстве и туризме.



Также оба региона договорились увеличивать торговые и инвестиционные потоки и подчеркнули важность укрепления связей с упором на безопасность и стабильность.



По мнению российских экспертов, в кулуарах саммита может обсуждаться и потенциальная помощь сектору Газа на фоне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на то что Израиль и ряд арабских стран взяли курс на восстановление связей, действия ЦАХАЛ в Газе затормозили этот процесс. В частности, Саудовская Аравия, по данным Reuters, приостановила нормализацию отношений с Израилем. Кроме того, мусульманские страны, такие как Индонезия и в особенности Малайзия, всегда занимали враждебную позицию по отношению к Израилю, отметил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.



Стороны также объявили о первой экономической и инвестиционной конференции. Она пройдет в Саудовской Аравии в первой половине 2024 года. Лидеры стран-участниц решили проводить саммиты АСЕАН – ССАГПЗ раз в два года. Следующий планируется устроить в Малайзии в 2025-м.



- Несмотря на то что АСЕАН воспринимают как некий азиатский аналог Евросоюза, у организации все-таки нет своего Брюсселя, хотя на эту роль претендует Индонезия. Кроме того, противоречий между странами-членами гораздо больше, чем в ЕС. К тому же многие государства давно наладили тесные связи с США. Взять, например, Филиппины. При Родриго Дутерте там наблюдался определенный отход от Штатов в сторону Китая. Сейчас пришел Фердинанд Маркос – младший, и, как говорится, все стало поворачиваться на круги своя, - рассказал в беседе с "Известиями" Кирилл Котков.



При этом регион с таким большим населением обладает огромными возможностями, подчеркнул востоковед.



В этом контексте больший интерес представляет мотивация стран Персидского залива, например Саудовской Аравии, хозяйки саммита. Как отмечает Котков, Эр-Рияд взял курс на повышение своей роли в регионе в качестве крупнейшего поставщика нефти и в условиях назревающего кризиса на Ближнем Востоке пользуется моментом. Хотя зависимость от Вашингтона все равно останется, учитывая, например, слабый уровень вооруженных сил страны.



Однако не стоит забывать, что саммит проводится на столь высоком уровне впервые.



- Проведения такого рода встреч на таком уровне и в таком масштабе еще не было. Приоритет заключается в экономике. Это взаимный интерес по укреплению торгово-экономического сотрудничества, в области создания новых транспортных коридоров для сокращения подходов и в сфере выстраивания новой логистики. Однако, на мой взгляд, стратегические цели уже переходят за рамки чисто экономических интересов. Это еще и взаимопонимание на политическом уровне. То, что Глобальный Юг нащупывает почву для возможного объединения в будущем, это встреча показывает очень ясно, - поделилась мнением востоковед Елена Супонина.



За саммитом наверняка следят в российских политических кругах. Кирилл Котков подчеркивает, что у России много надежных партнеров как в АСЕАН, так и среди стран Персидского залива, а встреча пока носит скорее локальный характер. Но при этом обращать внимание стоит на любые подобные инициативы и использовать это в своих интересах, считает эксперт: "В любом случае России надо дружить с этими странами, но, как говорится, дружить с умом".



По мнению Елены Супониной, России не о чем беспокоиться. Взаимодействие двух организаций даже, можно сказать, на руку Москве, так как подразумевает сотрудничество Глобального Юга. При этом такой пока намечающийся блок нельзя назвать, например, анти-Америкой, но определенные антиамериканские настроения в регионе точно есть.