Умер гордость британского футбола ЧМ-66 рыцарь Бобби Чарльтон

00:00 22.10.2023

Умер Бобби Чарльтон

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет



Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии и бывший капитан "Манчестер Юнайтед" сэр Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте "Манчестер Юнайтед".



""Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол",- говорится в заявлении клуба.



Большую часть карьеры Бобби Чарльтон играл за "Манчестер Юнайтед", в котором был капитаном. Более 47 лет ему принадлежал рекорд по наибольшему количеству игр за сборную Англии (106 матчей). Позднее этот рекорд побили Бобби Мур и Питер Шилтон.



С 1983 года футболист был членом совета директоров "Манчестер Юнайтед". Посвятили в рыцари Бобби Чарльтона в 1994 году. После смерти испанского футболиста Луиса Суареса Мирамонтеса в июле 2023 года он был самым пожилым обладателем "Золотого мяча".



Анастасия Ларина