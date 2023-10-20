Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1,4 млн

00:10 22.10.2023

Свои дома в секторе Газа после начала конфликта Израиля и ХАМАС вынужденно покинули около 1,4 млн палестинцев, сообщает РБК со ссылкой на ежедневный отчет Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН.



18 октября число вынужденных переселенцев достигло 1 млн.



По оценкам Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ООН, из них более 544 тыс. человек укрываются в 147 временных приютах, во все более тяжелых условиях.



"Переполненность укрытий в центральных и южных районах растет. Жизненно важные ресурсы, такие как вода, еда и лекарства, находятся в критической нехватке", - подчеркнули в отчете.



По состоянию на 2023 год, на территории сектора Газа проживают 2,1 млн человек, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook).



В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 4,6 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 4,1 тыс. человек, ранены свыше 13 тыс., сообщил Миздрав анклава. В числе погибших есть и иностранные граждане, в том числе граждан России. По последним данным, с начала конфликта погибли 20 россиян, семь пропали без вести, еще двое находятся в заложниках.