В Каире стартовал саммит по палестино-израильскому конфликту

00:12 22.10.2023

В Каире стартовал саммит по ситуации в секторе Газа, организованный по инициативе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает Al Arabiya. Встреча проходит с целью предложения мер для помощи палестинцам и достижения прекращения огня между Израилем и "Хамасом".



Помимо арабских лидеров саммит посетили представители ООН, Евросовета, Великобритании, Греции, Турции, Кипра, Италии. Россию на саммите представляет замминистра иностранных дел Михаил Богданов.



На открытии саммита Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости создания "дорожной карты", которая позволит установить режим прекращения огня и приведет к "cозданию палестинского государства", передает Al Hadath. Наступление Израиля на сектор Газа президент назвал "практикой коллективного наказания" и осудил мировое сообщество за "глобальное молчание".



Как сообщала Financial Times со ссылкой на источники, многие европейские лидеры отказались участвовать в саммите из-за разногласий во взглядах на палестино-израильской конфликт. В частности, по данным FT, в проекте итогового коммюнике саммита не упоминается право Израиля на самооборону.



Подробнее о ситуации - в публикации "Ъ" "Газу не открыли для помощи".



Лусине Баласян