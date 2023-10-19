Оружие для террора в широком ассортименте. На Украине работает "черный супермаркет", - Михаил Болтунов

00:16 22.10.2023 19.10.2023



Об авторе: Михаил Ефимович Болтунов – писатель, полковник в отставке.



безопасность, украина, оружие, сектор газа, поставки, терроризм Израильские военные в секторе Газа с высокой степенью вероятности столкнутся с оружием, полученным экстремистами ХАМАС нелегальными путями с Украины.



Во все времена самой сложной и трудноразрешимой проблемой для террористов была добыча оружия. Без вооружения и взрывных устройств теракт не совершишь. И добывать или изготовлять их нужно скрытно, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей и спецслужб.

Однако ныне все изменилось. Сегодняшняя Украина, напичканная западным оружием, устроила настоящий пир для террористов. Надо с горечью признать, что терроризм не за далекими горами и синими морями. Он на пороге нашего дома.



НОЖ, ВИНТОВКА, ДИНАМИТ



Не будем уходить в древнюю историю – например, вспоминать жестокую секту сикариев, которые действовали в I веке н.э. в Иудее.



Начнем с немецкого радикала Карла Гейнцена. Он является основоположником теории современного терроризма. В его работах можно найти немало идей, созвучных идеологическим воззрениям сегодняшних террористов.



В 1848 году Карл Гейнцен доказывал, что запрет убийства неприменим в политической борьбе и что физическая ликвидация сотен и тысяч людей может быть оправдана исходя из "высших интересов человечества". В отношении средств массового уничтожения Гейнцен надеялся на отравляющий газ и ракеты, а также требовал поиска новых инструментов убийства. Это и есть так называемая "философия бомбы". Она появилась в середине ХIХ века, хотя ее корни возводят к оправданию тираноубийства в древнегреческой истории.



"Философия бомбы" получила развитие и углубление в "теории разрушения" русского революционера, одного из теоретиков анархизма Михаила Бакунина. В своих работах он отстаивал мысль о признании лишь одного действия – разрушения. В качестве средств борьбы предлагал яд, нож и веревку.



Доктрина "пропаганды действием" была выдвинута анархистами в 1870-е годы. Суть ее в том, что не слова, а только террористические действия могут побудить массы к давлению на правительство. Эта же мысль проходит и у другого идеолога анархизма – Петра Кропоткина, когда он определяет анархизм как "постоянное возбуждение с помощью слова устного и письменного, ножа, винтовки и динамита".



Терроризм становится постоянным фактором общественной жизни со второй половины ХIХ века. До Первой мировой войны терроризм считался орудием левых. Затем его взяли на вооружение и правые. Национал-сепаратисты, национал-социалисты и фашисты в Германии, Франции, Венгрии, "Железная гвардия" в Румынии. Широко известными терактами межвоенного периода были, например, политические убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург в 1919 году, югославского короля Александра I Карагеоргиевича и французского министра иностранных дел Луи Барту в 1934 году.



ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН



Следует отметить, что у террористов никогда не было недостатка в концепциях и философских доктринах. Над теорией работали видные революционеры, публицисты, политические деятели. Главная проблема была в другом. В оружии.



В ХХ веке ничего не изменилось в природе терроризма. Он по-прежнему был организован, мобилен, изобретателен. Но главная проблема никуда не исчезла. Вооружаться террористам было крайне трудно. В Советском Союзе в особенности.



В 1988 году многодетная семья Овечкиных из Иркутска – музыканты, создавшие семейный диксиленд "Семь Симеонов" – спрятала в контрабас охотничьи обрезы и самодельное взрывное устройство. Музыканты-террористы захватили самолет. Бойня произошла на военном аэродроме Вещево под Ленинградом. Цена этого теракта: сгорел дотла авиалайнер, погибло девять человек, включая пятерых террористов, 19 человек ранено.→



В мае 1989 года в изоляторе №1 в Саратове террористы захватили заложниц. В служебном отчете группы антитеррора КГБ СССР "Альфа" об этом событии сказано так: "Группа подследственных изолятора № 1 УИТУ УВД Саратовского облисполкома: Рыжков В.Ю., Семенютин Г.Л., Левахин Д.И., Збандут Г.П., угрожая самодельным холодным оружием, во время прогулки во внутреннем дворе изолятора захватили в качестве заложниц двух сотрудниц изолятора".



Итак, два теракта. Оружие – самодельное холодное, самодельное взрывное, охотничьи обрезы. Но при первой возможности террористы стараются завладеть более мощным оружием. "Забаррикадировавшись на этаже, – говорится в том же отчете, – в разговоре с прибывшими представителями прокуратуры и УВД преступники выдвинули требование предоставить им четыре пистолета, 10 тыс. руб., транспорт и возможность выезда за пределы области. 10 мая в 22 часа требования преступников были частично удовлетворены. Им был передан пистолет ПМ, часть денег, за что они освободили женщину и подростка".



Автоматы Калашникова и даже пулемет окажутся в руках преступников, когда они завладеют ими на военной службе. Так было в Уфе в 1986 году. Здесь бойцам антитеррора противостояли хорошо подготовленные военнослужащие. В их руках были автомат и ручной пулемет Калашникова с большим количеством боеприпасов. Эти солдаты в период службы был назначены в так называемую нештатную группу освобождения самолета от террористов. Они изучали типы самолетов, их устройство, расположение салонов, выходы и входы, люки и лючки и т.п.



Группа "А" совершила посадку утром 20 сентября в уфимском аэропорту. Все, что стало известно еще в полете, а потом на земле, не вселяло оптимизма. Террористы по дороге в аэропорт расстреляли двух сотрудников милиции, при захвате самолета открыли стрельбу, убив при этом двух пассажиров. И теперь готовы встретить мощным огнем всякого, кто сунется в самолет.



Пулемет и автомат – сокрушающее оружие. Ни один бронежилет в ту пору не мог выдержать удар автоматной, а тем более пулеметной пули. Многочасовое противостояние бойцов антитеррора и террористов и последующий штурм самолета прошли успешно. Заложники были освобождены, один преступник убит, другой арестован.



"НАМ НУЖНЫ АВТОМАТЫ"



О бандитском захвате автобуса с детьми в Орджоникидзе 1 декабря 1988 года, о том, как освобождали ребятишек, наша пресса писала немало. Но многое осталось за бортом повествования.



Террористы выбрали самый бесчеловечный и изощренный способ – захват детей. Это были матерые преступники. Потому освобождение автобуса с детьми – одна из сложнейших операций такого рода, проведенных когда-либо в мире. Но было и еще одно обстоятельство, которое ставит эту спецоперацию в ранг сложнейших. Речь вновь идет о боевом стрелковом оружии.



Главарь банды, трижды судимый Павел Якшиянц на девятом часу переговоров потребовал бронежилеты и… автоматы. Требование, пожалуй, самое опасное. В мировой практике не было случаев выдачи такого оружия террористам. В отечественной тоже.



Что означал бы такой шаг? По существу, самоубийство. Каждый патрон, доставшийся бандитам, – это пуля, летящая в грудь сотрудника "Альфы". А Якшиянц требовал семь автоматов.



Вот документальная запись переговоров командира группы "А" полковника Геннадия Зайцева и главаря банды террористов Якшиянца.



"Зайцев: Как я понял, мы должны дать вам восемь бронежилетов. Так или нет?



Якшиянц: Да, так. И еще семь автоматов. Их работоспособность мы проверяем, заряжены ли они боевыми, чтобы не было подлога.



Зайцев: Для чего вам нужны автоматы?



Якшиянц: Вы должны точно гарантировать, что по прилете на место один из нас выйдет в город, проверит, действительно ли это та страна. Потом автоматы сдаем.



Зайцев: По существующим международным нормам ввозить в другую страну оружие запрещено законом".



Командир группы "А" постоянно пытается увести Якшиянца от мысли об оружии, но тот упорно стоит на своем.



У микрофона другой бандит. Он назвался Германом.



"Герман: Вы не приняли наши условия с автоматами и бронежилетами?



Зайцев: Жилеты лежат, восемь штук. Мы готовы передать их в любое время. Вы можете принять бронежилеты. Сколько штук требуется?



Герман: Восемь бронежилетов и семь автоматов.



Зайцев: Мы ведем речь о бронежилетах.



Герман: И об автоматах тоже. Это входит в наши условия.



Зайцев: Герман, я каждому разъясняю: автоматическое оружие по нормам международного права запрещается ввозить как в Советский Союз, так и в любую другую страну мира. Вы поймите".



Но бандиты не хотят понимать. А на кону – детские жизни, жизни учительницы и водителя автобуса. Пришлось выдать им оружие в обмен на заложников.



Судьба улыбнулась бойцам группы "А". Им не пришлось штурмовать захваченный лайнер. Иначе, сомнения нет, мощные автоматы Калашникова заговорили бы в руках террористов. Самолет улетел в Израиль. Там преступники были арестованы и возвращены в нашу страну. Все автоматы, переданные террористам, все боеприпасы до последнего патрона доставлены в СССР.



РАСПРОДАЖА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ



Прошло три с половиной десятилетия. Казалось бы, борьба с терроризмом должна нарастать, а уровень террористической угрозы снижаться. Но увы… Когда бурным потоком, без учета и контроля, на Украину хлынуло оружие, начался настоящий пир для террористов разных мастей. Оружие, которое поставляют Киеву страны Запада, распродают на черном рынке или через интернет-магазины. Цены варьируются в зависимости от калибра и типа оружия, объема закупки и места доставки.



Интернет, пресса, социальные сети переполнены подобными разоблачениями. Приведу лишь несколько заголовков: "Украинские военные и чиновники продают западное оружие бандитам и террористам", "Расценки черного рынка на бронежилеты, карабины и ПТРК Javelin из США и Европы", "В даркнете обнаружили крупные магазины с широким ассортиментом оружия с Украины", "С доставкой по стране и миру: как на Украине продают натовское оружие".



В конечном счете все сводится к двум утверждениям. Первое. Оружие и боеприпасы утекают на черный рынок, не достигая территории Украины. Второе. Оружие продают уже с Украины. Причем доставка гарантированная, достаточно быстрая, без лишних вопросов к покупателям. Поражает и география поставок. В списке не только Польша и Германия, но и США и страны Африки.



Переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost, ручные гранатометы, винтовки с глушителем, гранаты Ф-1 – это ведь не трактора и не комбайны, на них не будешь пахать и сеять. С ними можно только воевать, совершать уголовные преступления или использовать в террористических целях.



Это хорошо понимает глава Интерпола Юрген Шток. "Преступные группировки, – утверждает он, – стараются максимально использовать текущую ситуацию. Даже тяжелое вооружение, которое используется военными, будет доступно на криминальном рынке".



С ним согласна и директор Европола Катрин де Болль: "Когда-нибудь война закончится. Мы хотим не допустить повторения такой же ситуации, как 30 лет назад во время балканской войны. Оружие тех дней до сих пор используется криминальными группами".



Что ж, предупреждения чиновников – дело не лишнее. Но оружие по-прежнему бурным потоком течет на Украину, "черный супермаркет" работает круглосуточно, и пир террористов в самом разгаре.



Извечная проблема террористов решена. Теперь в их руках мощное, современное боевое оружие. И если тот же американский ПТРК Javelin может нанести эффективный удар по танку или бронетранспортеру, то что помешает применить его, например, по железнодорожному вагону?



Действия террористов зачастую непредсказуемы. С каждым годом они становятся все изощреннее, изобретательнее, берут на вооружение многие достижения науки и техники. Прежде огромные силы тратились на добывание оружия. Теперь благодаря усилиям США и Европы эта проблема снята с повестки дня.



Старейшая ежедневная французская газета Le Figaro в июле сообщила, что в Лионе в результате стрельбы было ранено семь полицейских. Французские правоохранители вышли на след нападавших. Были обнаружены две модифицированные крупнокалиберные винтовки Accuracy International, из которых велась стрельба. Как сообщает газета, такие винтовки поставлялись на Украину. Очевидно, они были проданы на черном рынке. Источник - НГ

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