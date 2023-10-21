"Хезболла" наносит новые удары по объектам на приграничных с Израилем территориях

00:17 22.10.2023

"Хезболла" продолжает наносить удары по израильским объектам на приграничных территориях.



На опубликованных кадрах поражение ПТУРом наблюдательного пункта ЦАХАЛ на границе Ливана и Израиля.



Тем временем, как сообщала "Русская Весна", Израиль сообщил о нескольких этапах решения конфликта, включая военные операции. При этом жители все большего числа стран выходят на антиизраильские митинги в поддержку палестинцев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в официальном обращении потребовал от Израиля прекратить "геноцид" Палестины и остановить все операции.



