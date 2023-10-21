Штурм Авдеевки продолжается. Много крови....

00:19 22.10.2023

Битва за Авдеевку, 11-й день: "На севере наши снова отбили ключевой террикон, вышли к Бердычам. Бои очень жестокие"

Почти все части ВСУ перешли в Коксохим, после чего на заводе прогремел сильнейший взрыв



Александр Ситников



Русская армия переходит в наступление в зоне СВО на фоне накапливающихся проблем Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, какая бы ни была помощь Запада киевскому режиму, но это уже не остановит продвижения русских.



В первую очередь Джонсон имел в виду битву за Авдеевку, в которой началась вторая фаза. Первая закончилась прорывом наших войск на юге и захватом Водяного, а также выходом на северном фасе к Петровскому/Степовому. Бесспорным успехом русских штурмовиков стали бои за террикон Коксохима, который укроСМИ по-прежнему относят к серой зоне.



Надо понимать, что продвижение даже на сотню метров в горловине Авдеевского полукотла, шириной 8 км, является очень болезненным для захисников незалежностi. Военные эксперты уверены, что ВС РФ нужно еще пройти как на юге, так и на севере 2−3 км, после чего начнется драп ВСУ, как это имело место в Лисичанске и Попасной.



Сам факт, что основные силы укровермахта засели не в городе, а в районе АКХЗ, свидетельствует о плане такого бегства. С другой стороны, в цехах завода пока еще хватает и боевиков, и боеприпасов, чтобы яростно контратаковать наши передовые части. Судя по всему, враг попытается ударить на северном фасе, для чего накапливает резервы.



А здесь, по информации "Рыбаря", "на текущий момент военнослужащие ВС РФ закрепляются на терриконе и ведут позиционные бои у железнодорожной линии в районе Бердычей".



Вражеская "ципсота" с пеной у рта доказывает щирым громадянам, что "орки не перешли железную дорогу" у Степового. Генштаб ВСУ понимает, что "мобики" скорее запишутся в "пятисотые" (отказники), чем поедут в "Авдеевскую петлю", если узнают, что наши штурмуют Бердычи.



Между тем американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 20 октября со ссылкой на свежую видеозапись с геолокацией признал, что "российские войска добились успехов к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки)".



Эксперты ISW, хоть и процитировали наших всепропальщиков, сообщили, что российские штурмовые группы продвинулись на один километр на линии Степовое-Бердычи (8−10 км к северо-западу от Авдеевки) 19 октября, и что боевые действия продолжались под Бердычами на следующий день.



На обновленной карте ISW указаны важные изменения за 20 октября. Согласно новой закраске, бойцы ВС РФ все-таки зашли в Петровское/Степовое с севера, есть продвижение с юга с целью охвата села в кольцо. Причем сейчас наши и впрямь находятся на восточной окраине Бердычей.



Что касается изменений на южном фасе, то опять-таки, если судить по карте ISW, враг выбит со многих позиций под Первомайским, что и позволило русской армии сформировать широкий клин перед Северным. Теперь это село можно штурмовать без опаски получить удар в бок.



Эти сведения согласуются с данными вражеского портала "Військова Країна", который информировал майданутую публику о сильном бое в самом Северном (20 октября), и об уверенном продвижении наших войск в сторону Карловского водохранилища вдоль села Первомайское.



Еще один жовто-блакитный "эталон непредвзятости" - DS (заблокирован в РФ) пишет: "[Россияне] продолжают давить из Красногоровки. Враг имеет частичный успех у деревни". Как известно, этот сайт ведут офицеры Генштаба ВСУ, поэтому можно считать, что наши войска перешли ж/д дорогу на северном фасе.



Отдельно отметим, что информационный центр укровермахта - "СтратКом" сообщил, что 20 октября "под Авдеевкой противник возобновил наступательные действия, стремясь окружить город. Россияне атаковали в районах Новокалиново, Степного и Северного".



В эфире Зе-ТВ "Єдині Новини" гауляйтер Авдеевки Виталий Барабаш пожаловался: "Враг со вчерашнего дня, то есть ночи, уже сутки штурмует. Новая волна ушла. Мы понимали, что они полезут, но не думали, что ночью. Новая волна не менее мощная, чем была 10−11 октября".



По его словам, "местные жители отказываются покидать Авдеевку, несмотря на возможность быстро эвакуироваться и постоянные артиллерийские и авиационные удары со стороны россиян. Сейчас в городе остается 1601 человек". В городе действуют нацики из "Белых касок", которые разыскивают детей и насильственно их вывозят из города, невзирая на то, что родители ждут освобождения от бандеровского рабства.



А тем временем "НгП раZVедка" опубликовал кадры сильнейшего пожара на территории АКХЗ. На воздух взлетел крупный склад боеприпасов. Взрывная волна докатилась до ближайших населенных пунктов. Важно это и еще потому, что подвоз через Орловку невозможен, единственная дорога сейчас простреливается наши минометчиками. Да, сбежать еще получится, но везти снаряды вряд ли кто возьмется.



Итоги одиннадцатого дня подвел воющий блогер "Вожак Z".



"День прошел в контрбатарейной борьбе. Уровень современных средств разведки не позволяет скрытно подойти, все передвижения засекаются, группы накрывают артой, АГСом… На севере наши войска снова отбили ключевой террикон, вышли к Бердычам… Бои очень жестокие… Сражение за Авдеевку уже сравнивают с Бахмутской мясорубкой, но это не совсем корректно.



С одной стороны, фланговый охват и взятие Авдеевки в кольцо определит исход этой битвы. С другой - подходы укреплены так, как не укреплен, пожалуй, ни один участок по всему Донецкому фронту. Чудеса героизма сейчас не в том, чтобы идти вперед, зачищая траншеи, а в том, чтобы просто удержаться. И мы делаем это каждый день".



Понимая, что Авдеевку придется сдавать, враг начинает разгонять "кейс огромных потерь русской армии". Для этого на должность пресс-секретаря Минобороны вместо "легендарной (в смысле брехни) Ганны Маляр назначен некий Илларион Павлюк, спец по фэнтези и дружок Зели.



Чтобы было понятно, какие "новости" ожидают громадян в жовто-блакитной информационной помойке, перечислим его "документалистику" - "Потусторонний мир. Сны", "Планета обезьян: куда исчезают умные дети?", "Зомби 2. Промывка Мозгов".



"Пожалуй, с таким пресс-секретарем нас ждут поистине сверхъестественные "перемоги", - иронизирует админ 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр".



Похоже, Павлюк сразу включился в работу. В Сети появилось селфи укро-вояки на терриконе Коксохима, правда, с киноляпами, то есть без следов боев. Еще один артист из этой же оперы, командир инженерной роты Виталий Васильков, в эфире "Суспільне. Сопротивление" на полном серьезе рассказал, что его побратимы сейчас держат Водяное несмотря на то, что наш контроль над селом признал даже ISW. Причем бои за этот населенный пункт говорун назвал самым "грандиозным сражением за всю историю войн".