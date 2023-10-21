Кланы, молельни, "дикие" дети: мигранты внутри России создали свои государства

00:37 22.10.2023

Глава Комитета ГД по делам национальностей нарисовал тревожную картину



России угрожают анклавы мигрантов и нелегальные молельные дома, в которых проповедуется радикальный исламизм. Об этом заявил в пятницу глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин (фракция "Справедливая Россия - За правду"). Депутат обвинил МВД в том, что полиция предпочитает не замечать этнические поселения.



Наибольшую опасность, по мнению Геннадия Семигина, несут в себе этнические анклавы, в которых всеми процессами руководят кланы. Глава думского комитета по делам национальностей напомнил, что ранее он предлагал создать реестры таких поселений с точными адресами и составом проживающих в них. Однако наткнулся на странную реакцию со стороны силовых ведомств.



- Мне сказали: "Да нет у нас никаких анклавов". Журналисты пишут, что есть. Люди наши пишут, что есть. Власть говорит: нет. Появление анклавов - это один из самых тяжелых моментов с тяжелыми последствиями, - заявил депутат.



Семигин подчеркнул, что обвинять самих мигрантов в сложившейся ситуации было бы неправильно. По его мнению, львиная доля ответственности лежит на сотрудниках МВД, которые слишком мягкосердечны по отношению к приезжим.



- Если бы органы МВД занимались проблемой жестко, а не на "мягких лапах" стояли перед мигрантами… Конечно, мигранты нужны экономике. Но пропорции, сколько конкретно их нужно, мне никто сказать не может, - заявил депутат и добавил, что разные ведомства называют цифры от 6 до 12 млн человек.



Кроме того, парламентарий привел удручающую статистику по семьям мигрантов. По разным подсчетам от 250 до 450 тысяч детей иностранцев, переехавших в Россию, не ходят в школу.



- Эти дети, стесняюсь спросить, где? Они чем заняты? Поэтому все механизмы надо пересмотреть, - уверен Геннадий Семигин.



Нынешнюю концепцию национальной политики Семигин охарактеризовал как документ "ни о чем". Политик призвал ее не просто обновить, а создать новую, заложив в нее несколько важных вопросов.



- Первое - кто приглашает этих мигрантов сюда? Кто отвечает за их работу, товарищи работодатели? Где регистрируются эти люди? Почему на одном квадратном метре сто человек? Где они живут? Почему сложилась такая ситуация, когда они стали впервые за многие годы формировать вертикаль своей иерархии? - перечислил наболевшие вопросы Геннадий Семигин.



По словам депутата, мигранты в России по сути создают государства в государстве: у них есть руководители, "пятидесятники", "десятники" и так далее. Кроме того, странные процессы идут вокруг молельных домов, отметил Семигин.



- Мы за веру, но в наши мечети они, в общем-то, идти не сильно хотят. Наше мусульманство их воспитывает в совершенно другом ключе. Там нет места радикализму, нет места целому ряду тяжелых течений, которые есть в радикальном исламе. Поэтому зачем им ходить в наши мечети? Они себе делают молельные дома, - возмутился парламентарий.



Ужесточать необходимо и правила получения гражданства РФ, полагает депутат. Российское гражданство за последние несколько лет получили более 1 млн выходцев из Средней Азии. Семигин считает, что это перекос.



- Кто выдавал? Почему выдавал? Кто эти люди? То, что в СВО они теперь не хотят участвовать - это понятное дело. Их теперь отлавливают, - заметил он.



Решить накопившиеся проблемы с мигрантами должны новая концепция национальной политики, уверен Геннадий Семигин. По его словам, она должна быть построена на традиционных духовно-нравственных ценностях и включать в себя блоки по образованию, воспитанию, языку, религии и культуре. Это , по его мнению, должно помочь разобраться с национальными анклавами и упорядочить приток мигрантов.



Татьяна Антонова

21.10.23