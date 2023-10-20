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Экспорт СПГ падает сумасшедшими темпами: Россия рискует потерять газовый Клондайк, - "Къ"
00:39 22.10.2023

Жара и ремонты лишили РФ эффективного оружия против западных энергосанкций

Россия рискует лишиться передовика национальной энергетической отрасли. Производство и экспорт сжиженного газа, объемы которых ранее заметно росли, теперь неуклонно падают - только за первое полугодие они сократились на 5-10%. Причины обвала эксперты объясняют техническими и природными факторами: ремонтом заводов и низким спросом на топливо из-за теплой погоды. Правда, при таких незавидных результатах мечта чиновников увеличить производство СПГ за десять лет почти в пять раз приобретает крайне призрачный характер.

В I полугодии экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, по данным агентства Refinitiv Eikon, упал на 9,4% - до 14,4 млн тонн. Производство за то же время снизилось на 4,5% - до 16 млн тонн. Летом, как сообщает Росстат, снижение выпуска российского СПГ достигало рекордных отметок: в июне он сократился на 8,7%, а в августе - на 12%.

Как производственные, так и торговые незавидные показатели, в принципе, имеют свое логичное объяснение. На отечественных СПГ-заводах происходили плановые капитальные ремонты, что отняло немало времени - ведь в 2022 году выпуск газа здесь производился практически без остановки, что и позволяло тогда ставить один рекорд за другим. Для дальнейшей бесперебойной работы предстоят серьезные диагностические работы, на которые пришлось отвести больше времени, чем ранее.

Снижение маркетинговых показателей также можно оправдать. Причем, не экономическими, а погодными обстоятельствами. Чересчур теплая весна и аномально жаркие летние дни привели к снижению спроса со стороны зарубежных покупателей. А сентябрь 2023 года стал самым жарким за 174 года сбора климатических данных. "В таких условиях Россия начала стремительно терять торговых партнеров, - отмечает инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. - В июне-июле Южная Корея практически полностью перестала закупать СПГ у нашей страны, а японские корпорации начали готовиться к аналогичным мерам. Между тем, сжиженный газ из России, в отличие от природного, поставляемого по трубам, не облажен санкциями и служит важным выходом из-под западных санкций для отечественного энергобизнеса".

Потеря такой возможности легального экспорта, как предупреждает эксперт, может отрицательно сказаться на всей национальной сырьевой отрасли. Кластер сжиженного газа оправданно хочет выбиться в передовики российской энергетической сферы и освоиться на международном рынке, откуда остальные виды наших энергоносителей активно вытесняют по политическим соображениям. Отечественные экспортеры, действительно, могут похвастаться определенными достижениями на зарубежном рынке сбыта СПГ. Правда, пока все эти победы носят, скорее, локальный характер. Так, всего лишь через год после начала поставок Россия стала вторым по величине экспортером сжиженного топлива в Грецию и Бельгию, которая, к слову, находится на третьем месте среди импортеров нашего СПГ. Первое и второе места занимают Китай и Испания. В свою очередь, поставки в Поднебесную налажены не только на танкерах, но и автомобильным транспортом - в контейнере на магистральном тягаче.

В прошлом году российским производителям СПГ было грех жаловаться. Общий объем экспорта, по данным Refinitiv, вырос на 8,6% - до 33 млн тонн. Согласно Энергетической стратегии РФ, к 2035 году производство сжиженного газа в нашей стране должно значительно увеличиться, дойдя то отметок от 80 млн (при наличии геополитических проблем) до 140 млн тон в год (при их разрешении).

Снижение поставок СПГ, в нынешнее время самого перспективного российского энергетического инструмента, наводит на самые пессимистические прогнозы, рассуждает директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода. Сегодня на сжиженное топливо приходится не менее трети мирового потребления энергоресурсов. К 2030 году глобальный спрос на СПГ удвоится. По сути, открываются новый газовый Клондайк, который России ни в коем случае не стоит отдавать конкурентам. На Западе видят темпы развития российской отрасли СПГ, и этот сектор постепенно может стать главным объектом санкционных ударов. В сентябре американские чиновники уже пообещали новые рестрикции, касающихся российских газовых активов в Арктике, от которых, как они думают, будут зависеть СПГ-проекты нашей страны в будущем.

"Развитие подобных инициатив обойдется нашему государству недешево - снова придется менять налогообложение сырьевой промышленности, чтобы снизито воздействие западного прессинга на российскую энергетическую отрасль, - отмечает эксперт. -Что же касается возможных действий Запада, то для того, чтобы затормозить российский экспорт СПГ он может пойти на самые радикальные действия, как это наглядно продемонстрировал пример взорванных "Северных потоков"".

Авторы: НИКОЛАЙ МАКЕЕВ

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697924340


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