Боец ММА Виктория Дудакова вышла под песню "Я русский" и победила американку

02:08 22.10.2023

Русская красавица вышла под трек SHAMAN "Я русский" и победила американку!



Крупнейший успех Дудаковой в UFC



Этот выход к октагону будут обсуждать долго.



Продолжаем рассказывать вам о турнире UFC 294, который в эти минуты проходит в Абу-Даби. Только что свой бой провела россиянка Виктория Дудакова. Ей пришлось провести три раунда в клетке с американкой Джин Ю Фрей.



