Узбекский шахматист Нодирбек Якуббоев выиграл Qatar Masters, Нодирбек Абдусатторов занял второе место

02:25 22.10.2023

Шахматы: Нодирбек Якуббоев выиграл Qatar Masters, Нодирбек Абдусатторов занял второе место



Шахматисты Узбекистана заняли три из четырех призовых мест на турнире Qatar Masters Open, где также выступали лучшие шахматисты мира Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Аниш Гири и другие. Нодирбек Якуббоев сенсационно стал победителем турнира, обыграв в финале Нодирбека Абдусатторова.



