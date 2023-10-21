Главу синагоги американского Детройта Саманту Уолл зарезали неизвестные

07:37 22.10.2023

В США жестоко расправились с лидером еврейской общины



Накануне в Соединенных Штатах жестоко убили лидера еврейской общины Саманту Уолл.



"По данным полиции, председатель правления синагоги Детройта была найдена мертвой в субботу утром с множественными ножевыми ранениями возле своего дома", - сообщает телеканал CNN.



Местные полицейские отметили, что мотив преступления пока неизвестен, идут расследование. "Мы потрясены и опечалены, узнав о неожиданной смерти Саманты Уолл, президента нашего совета. Пусть ее память будет благословением", - написали в соцсети представители синагоги.



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