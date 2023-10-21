ВВС Израиля с утра атакуют аэропорты Сирии в Дамаске и Алеппо

08:51 22.10.2023

Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов сирийских городов Дамаск и Алеппо.



Об этом сообщает информагентство SANA.



Уточняется, что удар был нанесен ракетами, сами аэропорты в данный момент выведены из строя.