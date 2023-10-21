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Guardian: ближневосточная дипломатия Запада на грани провала - арабские союзники теряют терпение
08:53 22.10.2023

Две недели дипломатии Запада, похоже, оказались на грани провала, учитывая отсутствие весомых результатов и растущее нетерпение арабских союзников после серии визитов западных лидеров и дипломатов на Ближний Восток, пишет The Guardian. При этом, как предупреждает дипломатический редактор издания Патрик Винтур, еще больше усугубить ситуацию для Запада могут его попытки связать Украину и Израиль.

Guardian: ближневосточная дипломатия Запада на грани провала - арабские союзники теряют терпениеAP
Две недели безостановочной челночной дипломатии Запада, похоже, оказались на грани провала. Об этом, как пишет дипломатический редактор The Guardian Патрик Винтур, свидетельствует тот факт, что единственным осязаемым плодом своих трудов Запад может назвать всего 20 грузовиков с гуманитарной помощью, въехавших в Газу. На этом фоне жители стран по всему Ближнему Востоку выходят на улицы с протестами, а в европейские столицы возвращаются террористические акты.

В условиях, когда погибло уже более 4 тыс. палестинцев и 1400 израильтян, можно с уверенностью сказать, что истощенная система здравоохранения сектора Газа рухнет, если Израиль начнет длительную наземную операцию с целью уничтожения ХАМАС.

В связи с этим серия визитов западных дипломатов в Израиль преследовала двойную цель. Во-первых, это были публичные акты солидарности со страной. Но в то же время это был и призыв действовать осторожно. В частности, президент Джо Байден выразил сочувствие жертвам ХАМАС и семьям заложников, но довольно резко призвал Израиль к осторожности. Как отмечает Винтур, президент тонко сформулировал совет с точки зрения уроков, которые США извлекли из борьбы с терроризмом. Байден призвал Израиль не поддаваться гневу, как сделали Соединенные Штаты после 11 сентября. "Хотя мы стремились к справедливости и добились ее, мы также совершали ошибки", - добавил американский лидер.

Во время встречи с журналистами на обратном пути из Израиля Байден сообщил, что американские военные обсудили со своими израильскими коллегами возможность альтернативы наземному нападению. По его словам, он прямо сказал Израилю, что на карту поставлена репутация страны. "Если у вас есть возможность облегчить боль, вы должны это сделать. И точка. А если вы этого не сделаете, то потеряете авторитет во всем мире", - так, по словам Байдена, он обратился к властям Израиля.

По данным The Guardian, гуманитарные организации приветствовали шаги Вашингтона, однако сочли помощь в размере 20 грузовиков для 2 млн человек недостаточной. Как отмечает Винтур, более масштабная цель США - создание безопасных зон в зоне боевых действий в Газе - всегда была непростой, и в конечном итоге она может оказаться лишь миражом.

В деле освобождения около 200 заложников достигнут весьма незначительный прогресс. После переговоров Катара и ХАМАС были освобождены мать и дочь из Чикаго, которых захватили в заложники 7 октября. Тем не менее ХАМАС, похоже, не хочет допускать к заложникам представителей Международного комитета Красного Креста, опасаясь, что информация об их местонахождении попадет к израильтянам.

При этом в странах Запада прослеживается нетерпение в вопросе освобождения их граждан. Так, согласно отчету о визите премьер-министра Великобритании в Катар, Риши Сунак заявил, что Лондон готов "использовать все имеющиеся в его распоряжении средства" для спасения британских заложников. При этом очень многое осталось недосказанным. Сунак в беседе со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, отметил, что хочет, чтобы Израиль победил, однако не описал, как в его понимании должна выглядеть эта победа.

Отчаявшиеся дипломаты разрабатывают идеи достижения мира в Газе. Однако пока ни одна из идей не представляется жизнеспособной, полагает дипломатический редактор The Guardian. При этом некоторые из ближайших арабских союзников Запада, движимые народным недовольством, теряют терпение по отношению к США, требуя конкретных результатов.

Еще одну проблему для Запада The Guardian видит в его попытке связать конфликт на Украине с Израилем. Для Байдена, Сунака, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона - все они побывали на Ближнем Востоке или планируют визит в регион - дополнительный риск сейчас заключается в том, что даже та хрупкая поддержка, которой Запад пытался заручиться на глобальном Юге для конфликта на Украине, "испарится". Винтур полагает, что попытки Байдена связать конфликт на Украине с Израилем могут только усугубить ситуацию, когда в мире и так нет единого мнения относительно вооруженного противостояния на Ближнем Востоке.

Источник - ИноТВ
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