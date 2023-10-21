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Bloomberg: Берлин продолжает платить "Газпрому", так как разрыв контракта обойдется в неподъемные €10 млрд
08:55 22.10.2023

Слова и дела у Берлина расходятся, так как страна, с одной стороны, призывает ужесточить санкции и обещает прекратить бизнес-отношения с "Газпромом", а с другой стороны, немецкая государственная компания продолжает торговать российским газом и платит за него миллиарды евро "Газпрому". Bloomberg объясняет, что это вызвано условиями контракта, разрыв которого обойдется немцам в неподъемные €10 млрд, и вторичными обязательствами перед индийской компанией.

Bloomberg: Берлин продолжает платить "Газпрому", так как разрыв контракта обойдется в неподъемные €10 млрд AP
Немецкая фирма SEFE, в прошлом "дочка" АО "Газпром", была национализирована в 2022 году на пике энергетического кризиса. Несмотря на это, фирма продолжает покупать в России газ и платить миллиарды российскому газовому концерну, "поскольку расторжение контракта может стоить миллиарды евро, создавать дилемму для Берлина, потенциально выгодную Москве", - указывает Bloomberg.

В настоящее время СПГ, получаемое по этому контракту, фирма направляет в Индию, и он не попадает на рынок Германии. Тем не менее сама ситуация становится "головной болью для Германии", так как Берлин не раз заявлял, что прекратит весь бизнес с российским газом. Наблюдатели отмечают расхождение политической риторики и реального поведения Германии.

"Разрыв контракта может стоить немецким налогоплательщикам не менее 10 миллиардов евро", - отмечает Bloomberg, такова "приблизительная оценка убытков и штрафов, если РФ успешно подаст иск в Международный арбитражный суд". "Цена настолько высока", что правительство продолжает покупать и перепродавать российский газ. Само Министерство экономики Германии продолжает изучать правовую ситуацию.

Сам процесс национализации уже обошелся ФРГ в сумму от €6,3 до €7,7 млрд. Теперь же, согласно контракту с "Газпромом", заключенному в прошлом, SEFE продолжает перечислять около €2 млрд ежегодно за СПГ с завода на Ямале.

"Как и любой долгосрочный контракт на поставку, этот старый контракт SEFE также содержит очень строгие штрафные санкции и последствия ответственности в случае, если SEFE не выполнит свои договорные обязательства", - цитирует Bloomberg представителя компании.

Издание отмечает, что, по словам экспертов, "если трейдер не заберет топливо на Ямале, Россия сможет продать груз в другом месте", что означает, что "Москва потенциально может получить деньги дважды: от перепродажи и от любых штрафов, если будет установлено, что SEFE нарушает контракт".

На решение SEFE продолжать бизнес с "Газпромом" влияют также и долгосрочные обязательства SEFE перед индийской GAIL Ltd., Bloomberg уточняет, что поиск альтернативных источников газа может оказаться дороже, чем поставки из России.

Полученные ранее в этом месяце поставки компания уже направила в Индию, ожидается, что СПГ-танкеры прибудут в Индию в ноябре. Компания настаивает, что "не планирует импортировать российский СПГ в Германию или любую другую страну Евросоюза".

Действия правительства ФРГ, владеющего компанией SEFE, критикует финансовый эксперт, депутат оппозиционной партии "Левые" Кристиан Герке. Депутат отмечает противоречия в поведении правительства: с одной стороны, Берлин призывает ужесточить санкции, а с другой - немецкая государственная фирма покупает, продвигает и продает российский газ.

Источник - ИноТВ
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