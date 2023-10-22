Ближний Восток: кто точит зубы на Израиль? - В.Бурт

09:58 22.10.2023

В прошлом Израиль одолевал своих врагов, теперь ситуация выглядит более грозной



В мае 2021 года палестинские военные группировки, в том числе ХАМАС, начали ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа. Было убито несколько человек, более ста ранено, в нескольких городах были зафиксированы разрушения, временно прекратил вылеты самолетов тель-авивский аэропорт Бен-Гурион.



Никогда прежде израильтяне не переживали столь массированных ударов. И хотя ракеты, запускаемые ХАМАС, были несовершенны и большую часть зарядов перехватила система ПВО "Железный купол", военным было впору задуматься. Но, похоже, они не сделали серьезных выводов ни в тактическом, ни в стратегическом измерении. Авиация нанесла серию бомбовых и ракетных ударов по Газе и, согласно рапортам ЦАХАЛ, боевикам был нанесен значительный урон. Уничтожено 100 километров подземных тоннелей, где террористы прятались от налетов. На этом израильтяне успокоились – мол, враг разбит и в ближайшее время нам ничего не угрожает. ХАМАС сделал свои выводы и стал планомерно готовиться к новой войне.



То, что произошло 7 октября, дает основание утверждать, что ХАМАС стал значительно сильнее. Более гибкой стала его тактика, разнообразнее стратегия. Наверняка улучшилось и финансирование движения, и, как следствие, вооружение стало более мощным. Некоторые специалисты считают, что террористы показали не все свои возможности.



"Скорее всего, ХАМАС обладает скрытым боевым потенциалом, который нам, возможно, предстоит увидеть в будущем", – считает аналитик британского Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц, мнение которого привела газета The Washington Post.



Представители палестинского движения могли приобрести технологии для создания целого ряда современных видов оружия – от мощных мин до высокоточных боеприпасов. Хинц считает, что боевики могут заманить израильские войска на свою территорию, а затем нанести неожиданный удар. Подобную тактику использовала "Хезболла" во время войны с еврейским государством в 2006 году.



ХАМАС – "Харакат аль-Мукавама аль-Исламия", или "Исламское движение сопротивления", существует с 1987 года. Это не только боевая часть, но и влиятельная партия, которой принадлежит 74 места из 122 в парламенте Палестинской автономии. И это не случайно – движение поддерживает большинство населения сектора Газа.



За счет пропаганды ХАМАС среди молодежи идет приток боевиков. Заняться молодым людям, в сущности, нечем, ХАМАС же предлагает "работу", за которую неплохо платит. А она до ужаса проста – убить как можно больше евреев. Остальных прогнать и на месте Израиля создать государство Палестина. Масла в огонь подливает неровная политика Израиля.



После ухода ЦАХАЛ из Газы и ликвидации еврейских поселений лидеры движения взяли курс на усиление военной мощи и опираются на поддержку Сирии и Ирана. Уже не счесть, сколько раз боевики вступали в боевые столкновения с израильскими войсками. Причем сейчас ЦАХАЛ ощутил возросшую мощь и численность противника. В рядах ХАМАС около 40 тысяч солдат.



Многие страны Западной Европы, Израиль, США признают ХАМАС террористами. Иного мнения руководители Австралии, Новой Зеландии и некоторых других государств, считающих преступной только военное крыло движения.



Немало стран, в том числе Турция, Китай, Норвегия, Россия, отказываются считать ХАМАС террористическим движением. Но при этом Москва не поддерживает его методы. Недавно Президент РФ Владимир Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по своей жесткости атаке: "И, конечно, имеет право на защиту, на то, чтобы обеспечить свое мирное существование".



Осудил действия ХАМАС глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн. Он, в частности, сказал: "С ужасом ставлю себя на место людей, чьих детей или близких захватили в заложники или убили, и все внутри холодеет. У терроризма - много личин, но за каждым из них скрывается кровавый оскал". По его словам, каждый, кто пытается найти какие-то объяснения действиям ХАМАС, "должен точно так же "понять" и Беслан, и Норд-Ост, и Буденновск".



Шиитское движение "Хезболла", которое переводится как "Партия Аллаха" считается одним самых яростных врагов еврейского государства. Известно, что главная задача "Хезболлы" – проведение террористических актов и не только в Израиле, но в США, странах Азии и Африки. Разумеется, руководители движения оправдываются патриотическими и иными благородными намерениями.



Евросоюз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива считают ливанское движение террористической организацией и всерьез опасаются, что оно завоюет популярность в их странах.



Кроме того, США и Саудовская Аравия входят в Центр по борьбе с финансированием терроризма и противодействуют денежным потокам, направленным в "Хезболлу" и близким по духу организациям. Но если это действительно так, то откуда у них деньги?



В начале конфликта Израиля и ХАМАС казалось, что Иран готов применить военную силу, тем более его лидеры угрожали Израилю всеми земными карами. Однако этим и ограничились. Несмотря на воинственную риторику, персы понимают, что могут быть втянуты в опасную войну не только с еврейским государством, но и США. К ней Тегеран не готов.



Раньше лидеры "Хезболлы" говорили, что борются против присутствия в Южном Ливане израильских войск. Но те были выведены оттуда еще в 2000 году, террористы же остались. Более того, они установили контроль над приграничными районами и сейчас наносят удары по территории Израиля с севера.



"Нам больше не нужно "сопротивление", – говорил несколько лет назад представитель христианской партии "Ливанские силы" Ришар Куюмджян. – У нас есть ливанская армия, есть силы ООН на юге. Зачем нам весь арсенал "Хезболлы", ожидающей столкновения с Израилем?"



Но выдавить из страны их Ливан не в состоянии. "Хезболла" стала легальным движением: имеет представителей в парламенте, у нее немало сторонников в стране. Движение содержит госпитали и финансирует различные социальные программы.



В ее рядах примерно 20 тысяч обученных солдат, вооруженных современным оружием, в том числе ракетными установками. В 2018 году Центр стратегических и международных исследований назвал "Хезболлу" "самым тяжеловооруженным негосударственным субъектом в мире". Для Израиля он может быть даже более опасным, чем ХАМАС. Тем более если действия обеих группировок станут консолидированными.



Кроме ХАМАС и "Хезболлы, Израилю может угрожать ФАТХ - Движение за национальное освобождение Палестины, основанное Ясиром Арафатом. Его доминирующая фракция – Организация освобождения Палестины, которая контролирует территорию на Западном берегу реки Иордан. В прошлом активно боролась с Израилем, но в 1988 году отказалась от террористических методов и спустя пять лет подписала декларацию "Осло-1" по палестинскому самоуправлению.



К союзникам ХАМАС и "Хезболлы" можно отнести Демократический фронт освобождения Палестины и Бригады мучеников Аль-Аксы. Но об этом можно говорить с известной долей скептицизма. В военном отношении они слабы, тем не менее если против Израиля будет развернута широкая террористическая борьба, то и они смогут показать свое "умение".



Пока заявления недоброжелателей Израиля в основном не выходят за рамки слов поддержки. Но в случае резкой эскалации и расширения конфликта может случиться так, что Израилю придется бороться со значительной частью арабского мира, поддерживаемого миром исламским. Выдержит ли он этот конфликт?



Валерий Бурт

22.10.23