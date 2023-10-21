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|Израиль создал особый "Центр спецопераций" для уничтожения командиров ХАМАС
13:18 22.10.2023
"Моссад" и "Шабак" создали центр спецопераций для уничтожения командиров ХАМАС
Служба общей безопасности Израиля ("Шабак") и израильская разведка "Моссад" создали центр специальных операций для уничтожения командиров палестинского движения ХАМАС, сообщают The Times of Israel и Ynet со ссылкой на источники.
По информации собеседников The Times of Israel в израильских спецслужбах, новая структура будет заниматься выявлением и планированием операций против тех представителей ХАМАС, которые принимали непосредственное участие в атаке на кибуцы (общины) на юге Израиля 7 октября.
Ynet уточняет, что новое подразделение будет названо в честь еврейской подпольной организации времен Первой мировой войны "Нили", аббревиатуры еврейской фразы, которая переводится как "Вечный Израиль не будет лгать". По данным газеты, у оперативников центра уже есть имена и фотографии всех участников атаки 7 октября.
Илья Пламенев