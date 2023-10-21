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Готтентотская мораль. Жертвы будут множиться, - Дм.Тараторин
13:46 22.10.2023

Дмитрий Тараторин
Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова "Следы империи". Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Готтентотская мораль. Жертвы будут множиться
Эксперимент, который ставит Запад над самим собой со времен Макиавелли, себя исчерпал

Этот миропорядок рушится, потому что в нем просто давно перестали называть вещи своими именами: извращение - извращением, преступление - преступлением. И даже террористов - террористами.

Можно же, например, "борцами за свободу". Свобода же требует жертв. На самом деле, в холодную войну поддерживали этих "борцов" и СССР - палестинских, например, и США - афганских. А потом и Басаев с Хаттабом у многих на Западе по этому разряду шли. Хотя, казалось бы, Буденновск, Дубровка, Беслан - дальше ехать некуда в плане тотального отрицания самого понятия "гуманизм"…

Между тем, если не расставить точки над i самым четким и недвусмысленным образом, дальнейшее развитие мировой драмы чревато таким хаосом, управлять которым не сможет уже ни натуральный, ни искусственный интеллект.

Но на самом деле это очень просто: те, кто берут заложников, те, кто сознательно убивают гражданских лиц с тем, чтобы вызвать ужас и повлиять на власть, на общественное мнение, - это террористы. Не диверсанты, не повстанцы, не национально-освободители. Террор - это манипулирование ужасом в целях достижения определенных политических целей.

Да что там, обратимся к определению, которое дает федеральный закон "О противодействии терроризму". Оно вполне исчерпывающее: "Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами публичной власти федеральных территорий, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий".

А как назвать военные атаки на мирные объекты, сопровождаемые жертвами среди мирного населения? Когда наносятся неизбирательные удары? Когда можно избежать гибели нонкомбатантов, но их сознательно, в карательных целях, или "по неосторожности" уничтожают - это что? Это военное преступление.

Например, деревня Сонгми (название, ставшее нарицательным) - кровавое военное преступление. Убито было более пятисот жителей этого вьетнамского поселения. Среди которых свыше 200 детей. А остальные - старики и женщины. Никаких партизан обнаружено не было.

Но это не акт террора. Потому что лейтенант Келли, командовавший отрядом убийц, вовсе не стремился кого-то запугать, они просто стреляли во все, что движется.

Ну и как же повстанцам бороться вот с такими ужасами? Разве не допустимы в ответ любые меры? Нет, не допустимы. А бороться можно, как те же вьетнамцы, которым почему-то не приходило в голову в ответ на Сонгми поехать в Штаты и там взорвать что-нибудь. Или набрать в заложники побольше хиппи.

Военные преступления осуждались в христианском мире всегда. Их никому не придет в голову романтизировать и прославлять. А для ХАМАС и им подобных террористы - герои. Почувствуйте разницу.

Но ведь запредельная жестокость часто и там, и тут. Совершенно верно. Дикие, тотально бесчеловечные вещи совершают представители всех народов и культур по самым разным причинам и поводам. Но принципиально важно, как эти вещи в тех или иных сообществах воспринимаются.

Они безусловно преступны вне зависимости от того, кто исполнитель. Но сами по себе зверства еще не есть проявление варварства. Варварство - это когда преступлениями, бесчеловечностью гордятся. Например, никто не заставлял хамасовцев самих снимать видео с убийствами гражданских, глумлением над женщинами, детьми и стариками, и выкладывать их в Сеть. То есть очевидно, что ими эти действия никак не рассматриваются как неприемлемые или даже просто предосудительные. Впрочем, когда это касается их врагов, а не их самих.

Для варваров, как правило, характерна пресловутая готтентотская мораль. Имя свое она получила от одного южноафриканского племени, вождь которого очень просто и незамысловато сформулировал свое жизненное кредо. И, конечно, такой подход никак не является чем-то особо характерным именно для этой народности. Это явление воистину общечеловеческое.

А вот появилось это выражение именно в русской публицистике, всегда ориентированной на поиск моральных оценок тех или иных действий, еще в позапрошлом веке. Например, философ Владимир Соловьев писал в своей книге "Оправдание добра": "Знаменитый готтентот, утверждавший, что добро - это когда он украдет много коров, а зло - когда у него украдут, присваивал такой этический принцип, конечно, не себе одному, а разумел, что для всякого человека добро состоит в успешном похищении чужого имущества, а зло - в потере своего".

Если в соответствующем социуме зверства не осуждаются, а, напротив, одобряются, то это и есть маркер варварского общества. И его представителей можно и должно называть варварами. Это, впрочем, не значит, что по отношению к ним все средства хороши. Преступление остается преступлением, вне зависимости от того, кто жертва.

И если ответом на теракт, организованный конкретной организацией, становится карт-бланш на военные преступления в отношении всех, кому не повезло оказаться поблизости от ее представителей, то это говорит только о том, что этой самой готтентотской морали могут придерживаться и так называемые цивилизованные люди в прекрасно пошитых костюмах, сидящие в уютных кабинетах, а вовсе не где-то в джунглях или подземных бункерах Газы.

Кстати, то, что варварство - еще не повод для геноцида и дегуманизации оппонента, обосновали еще католические богословы в ответ на подобные претензии конкистадоров. И какие бы последние ни приводили аргументы, получали четкий ответ: нет, индейцы тоже дети Божьи, даже притом что некоторые из них людоеды. То есть какие-то вещи людям Средневековья и Ренессанса были гораздо понятней, чем современным.

Впрочем, есть нюанс - в XXI веке варварами часто становятся не в силу обусловленности фактом рождения в каком-то племени. Но по сознательному выбору. И людоедом тоже.

Ну и что это даст? Что изменится от того, что мы назовем всех так, как они того заслуживают? Очень многое - мы начнем постепенно понимать, что согласие на то, что политика и мораль непересекающиеся вещи, - это путь в пропасть. И мы уже у нее на краю.

Эксперимент, который ставит Запад над самим собой со времен Макиавелли, когда ради эффективности провозглашается не только возможность, но целесообразность преступления, себя, мягко говоря, исчерпал. И именно потому, что сейчас мы участники его кульминации благодаря торжеству постмодернизма, который вообще отрицает любые абсолютные категории.

Основой для минимального консенсуса между странами и сообществами с самыми разными интересами и ценностями могла бы стать хотя бы конвенция о том, что организация, применяющая террористические методы, вне зависимости от целей и мотивов, мгновенно оказывается вне закона и ее уничтожение - задача всех членов конвенции.

Конечно, предельно наивно было бы полагать, что в нынешнем своем состоянии мировое сообщество на это способно. К сожалению, пока идет борьба между готтентотством и постмодернизмом, жертвы будут множиться.

Источник - REGNUM
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