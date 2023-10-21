Анкара не спешит принимать Швецию в НАТО

13:52 22.10.2023 Отложили в долгий ящик:

Турция решила повременить с ратификацией заявки Стокгольма на вступление в альянс



Ксения Логинова



Турецкие власти должны отклонить ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе. С таким заявлением выступил лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. Анкара постоянно получает от Запада сигналы о необходимости поторопиться с приемом Стокгольма в альянс, однако Турецкая Республика не стремится это делать. В стране одобрение членства Швеции связывают с передачей государству американских истребителей F-16. Почему Анкара тянет с принятием Швеции в НАТО, разбирались "Известия".



На своих условиях



Турция планирует повременить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО в октябре в ожидании положительного решения Вашингтона по приобретению Анкарой истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.



"Учитывая отсутствие доверия по вопросу F-16 и Швеции, Турция не спешит ратифицировать заявку НАТО и ждет подтверждения, что США предпринимают шаги одновременно [с Анкарой]", - приводит агентство слова источника в правящей Партии справедливости и развития.



После саммита альянса в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал направить в парламент страны заявку для ратификации после того, как депутаты вернутся с летних каникул. Парламент заработал 1 октября, однако комиссия по иностранным делам, которая будет обсуждать заявку Стокгольма на вступление в альянс, получила на рассмотрение около 60 международных соглашений, однако среди них не оказалось шведской заявки, отмечает Reuters.



Источники, знакомые с ситуацией, рассказали агентству, что Анкара рассчитывала действовать в тандеме с Вашингтоном, и Госдеп, как ожидалось, будет добиваться одобрения Конгресса на продажу Турции истребителей F-16 на сумму $20 млрд.



При этом в Госдепартаменте, как отмечает агентство, надеются на вступление Швеции в НАТО "в ближайшем будущем". Отмечается также, что "американский президент Джозеф Байден поддержал продажу F-16 в интересах альянса, Соединенных Штатов и их отношений с Турцией". Однако пока никаких конкретных шагов для этого предпринято не было.



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На этом фоне турецкие официальные лица и дипломаты считают, что Эрдоган "не торопится ратифицировать заявку Швеции". Особенно после того, как 1 октября в Анкаре двое связанных с Рабочей партией Курдистана (признана в Турции террористической) смертника привели в действие взрывное устройство около здания МВД, а США 5 октября сбили турецкий беспилотник на севере Сирии. Турецкая газета Hürriyet отмечает, что Эрдоган в последние дни резко критикует США в связи с этим происшествием.



"Разве мы не вместе с Америкой в НАТО? Мы вместе, но США сбили наш БПЛА. Как вы можете такое делать? Между нами существует проблема безопасности", - заявил турецкий лидер, добавив, что "США называют себя партнерами только тогда, когда им это выгодно", а такие действия "несовместимы с духом альянса и стратегического партнерства".



Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. По словам Эрдогана, американские власти продолжают связывать перспективу членства Швеции в НАТО с одобрением поставок Анкаре F-16.



Долгая дорога к членству



Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля к блоку официально присоединилась только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.



Анкара не раз заявляла, что Стокгольм должен предпринять дополнительные шаги внутри страны для борьбы с терроризмом. Помимо этого президент Эрдоган недавно подчеркнул, что власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в альянс.



В начале октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил уверенность, что процесс присоединения Стокгольма к НАТО "будет довольно скоро решен", учитывая, что Швеция выполнила все обязательства по соглашению, подписанному в прошлом году с Хельсинки и Анкарой.



На пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок "ожидает от Турции ратификации документов о вступлении Швеции в альянс буквально в ближайшие недели".



В ответ министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил журналистам, что Швеция, как предполагается, примет новые меры по борьбе с терроризмом. При этом он добавил, что последнее слово по ратификации шведской заявки будет у парламента республики.



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Предмет торга и манипуляций



Шведско-турецкая история продолжается уже давно. Изначально главные противоречия заключались в проблематике борьбы с терроризмом: Анкара обвиняла Стокгольм в сотрудничестве с РПК, деятельность которой признана на территории Турецкой Республики террористической, пояснила в беседе с "Известиями" научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.



Она отметила, что к этому добавились антиисламские акции праворадикальных активистов, прокатившиеся практически по всей Северной Европе.



- Казалось, что перспектива членства Швеции в НАТО еще больше отодвинулась на неопределенный срок. Стокгольм тем не менее не терял надежды: регулярные консультации вкупе с заявлениями генсека альянса Йенса Столтенберга принесли первые плоды. Турция стала говорить о ратификации шведской заявки, как о чем-то потенциально возможном, - отметила политолог.



Еще летом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что парламент страны вернется к вопросу ратификации осенью, когда Великое национальное собрание выйдет с летних каникул.



- Уже тогда можно было предположить, что за это время утечет много воды. Так и произошло. Турция в действительности лишь оттягивала момент и пыталась выбить себе как можно больше преференций у стран, заинтересованных во вступлении Швеции. Этим, в частности, объясняется новое условие Анкары: истребители F16 в обмен на турецкое согласие, - рассказала эксперт.



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По мнению Сбитневой, Турция ведет привычный для нее торг и стремится возложить при этом ответственность на США.



- Выглядит это так, как будто Вашингтон не хочет продавать Анкаре истребители, поэтому Стокгольм до сих пор не в НАТО, хотя на самом деле F16 для республики, которая сама то и дело бравирует своими национальными изобретениями в сфере военной промышленности, уже не так и нужны, - подчеркнула специалист по Турции.



По ее словам, власти страны не раз заявляли, что уже подумывают отказаться от поставок. Дело даже не в том, что турки не хотят принимать конкретно шведов, а в том, чтобы были учтены интересы Турецкой Республики, резюмировала эксперт.



Успехов не наблюдается



Младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров, в свою очередь, указал, что отношения Турции с западными партнерами в последнее время переживают не лучшие времена. Одна из линий столкновения интересов связана с военно-промышленным комплексом. По словам политолога, Анкара хочет обновить техническую часть своей армии. Так, например, Турция принимала участие в программе производства самолета F-35 и взяла на себя обязательство купить 100 самолетов данного типа.



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Однако ситуация ухудшилась после приобретения российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Как отметил тогда Эрдогана, Анкара была вынуждена купить именно российскую систему ПВО, так как переговоры с США по покупке зенитно-ракетного комплекса Patriot провалились.



- Структура ПВО турецкой армии нуждается в модернизации и обновлении, поэтому вопрос покупки новых систем долго стоял на повестке дня. Но Анкара не смогла найти выгодные предложения у западных коллег. А покупка российской ЗРК обернулась ухудшением отношений с США, - подчеркнул Разиль Гузаеров.



Вашингтон исключил Анкару из программы по созданию истребителей F-35, в которую Турция вложила около $1,4 млрд, а также ввел санкции против Управления оборонной промышленности Турции и перестал выдавать экспортные лицензии. США настаивали на том, что С-400 несовместимы с системами НАТО и могут собирать данные о различной технике.



- Безусловно, турецкие власти понимали, что на них оказывается серьезное давление. Однако Реджеп Тайип Эрдоган не раз отмечал, что Турция не откажется от купленных у России систем. Вопрос вступления Швеции в НАТО предоставил Анкаре прекрасный шанс отыграться за все эти события. Понимая, что для Вашингтона расширение НАТО имеет важное значение, Турция начала выдвигать собственные условия, используя свои возможности как рычаг давления на Вашингтон, - пояснил аналитик.



По его словам, для Анкары важно получить максимальные выгоды из сложившейся ситуации. В данном случае речь идет о некоторых уступках в сфере военно-промышленного комплекса. Однако, отчетливо понимая, что обещания западных держав ничего не значат, Турция будет ждать конкретных действий со стороны США, чтобы одобрить заявку Швеции, уверен Гузаеров.



- Пока успехов в этом плане не наблюдается. Несмотря на заявления американских политиков о том, что Вашингтон готов поставлять истребители в Турцию, часть сенаторов выступает против данного шага. Следует ожидать, что Анкара будет откладывать рассмотрение вопроса вступления Швеции в НАТО до тех пор, пока ее требования не начнут исполняться, - подытожил политолог в беседе с "Известиями". Источник - Известия

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