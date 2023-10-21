Педофилия в Узбекистане набирает обороты. Как бороться с этим злом?

13:55 22.10.2023

Педофилия набирает обороты. Как бороться с этим злом?



В Узбекистане растет число преступлений, связанных с педофилией. Хоть и официальные цифры не отражают всех случаев, все же статистика по этому виду преступности в стране растет из года в год. Если в 2022 году число осужденных за вступление в половую связь с детьми в возрасте до 16 лет составило 238 человек, то только за первые шесть месяцев 2023 года за подобные преступления было вынесено 257 приговоров.



Корреспондент Kun.uz провел беседу о данном виде преступности, о том, в каких обществах она растет и какой метод эффективен в борьбе с этим пороком. Гостями беседы стали председатель Благотворительного общества по правам человека Абдурахмон Ташанов, юрист Камола Алиева и психолог Бобоер Тураев.







- Что такое педофилия, излечима она или нет, болезнь это или сознательное преступление?



Бобоер Тураев:



- Педофилия - половое влечение взрослых к несовершеннолетним детям. Когда мы говорим о педофилии, мы должны иметь в виду, что по большей части это - психическое расстройство у человека. Педофил может совершать действия как сознательно, так и неосознанно. Педофил также может сознательно планировать свое преступление годами. Но в любом случае педофилия - это преступление.



- В каких обществах этот порок встречается чаще? И почему у нас неуклонно растут эти цифры?



Абдурахмон Ташанов:



- Чтобы узнать, почему именно в этих странах наблюдается рост педофилии, необходимо обратиться к литературе. Я видел несколько научно-популярных фильмов на эту тему. Судя по ним, этот порок существовал у нас в виде традиции с незапамятных времен, есть ряд источников о подобных случаях в народе и при дворе царей. Оказывается, в недавнем прошлом, то есть в конце 19-го и начале 20-го веков, в ханствах даже существовала должность по учету педофилов. В книге Абдуллы Авлони "Эсдаликлар" содержатся сведения об увеличении таких случаев в Бухарском эмирате. Этот порок упоминается и в "Бобурнаме", также аналогичные случаи описаны в произведениях "Меҳробдан чаен" (Скорпион из алтаря) и "Ўткан кунлар" (Минувшие дни).



Во всяком случае, важность вопроса педофилии для нашего региона высока, так как этот порок имеет исторические корни. А что же сегодня? Сегодня молодежь составляет более 60% населения Узбекистана, поэтому внимания к этому вопросу должно быть больше. В нашем обществе такие преступления часто замалчиваются. Такие стереотипы находят отражение даже в пословицах и поговорках. Что поделать, это имеет место и нашей истории и в менталитете. Но пришло время перемен. Если мы хотим влиться в ряды развитых стран, пришло время исправить не только экономические ошибки, но и искажения в нашей духовности и обществе.



Камола Алиева:



- Я согласна с Абдурахмоном в том, что этот порок имеет исторические корни. В соседнем Афганистане так называемое "бача бази" (детская проституция - ред.) распространено и сейчас. Я слышала, что многоженство и сексуальная эксплуатация мальчиков, там считаются признаком богатства и престижа. Как бы странно это ни казалось нам, это так.



Трудно ответить на вопрос, в каких обществах процветает педофилия. Потому что причин несколько. Это может быть социально-культурная, семейная причина, следствие душевной травмы. Любая тема полового насилия считается табу в таких обществах, как наше. Предположим, когда на ребенка нападает мужчина из его окружения, которому он доверял, он не сможет об этом говорить, постесняется. Семья, соседи тоже постараются это скрыть. Люди стараются, чтобы об их махалле не пошла дурная слава. Особенно в сельской местности. Такой характер в обществе можно назвать пороком, то, что служит злу, нельзя назвать достоянием.



Абдурахмон Ташанов:



Кроме того, рост этого порока больше характерен для еще неразвитых и развивающихся стран. То есть она чаще встречается в тех государствах, где законодательство несовершенно, права детей не обеспечены в полной мере, гражданское общество не сформировано. В этом вопросе есть политическая, правовая, экономическая, социальная и моральная стороны. У нас очень плохая ситуация с педофилией, нужно открыто признать это. Я далек от того, чтобы паниковать, но в условиях, когда 3 миллиона рабочих-мигрантов покидают свои семьи, риск этого еще больше возрастает. Ведь в основном жертвами педофилии становятся дети, за которыми нет достаточного присмотра. То есть мы являемся мишенью для педофилии, для этого есть условия.



Бобоер Тураев:



- Следует добавить, что педофилия развивается в обществах, где много несправедливости и лжи. Это научно доказано. Неважно, религиозное это общество или светское, если в обществе процветает безнравственность, взяточничество и несправедливость, педофилия будет продолжать расти.



Полную версию интервью вы можете посмотреть на видео выше.



Беседовал Ильясс Сафаров,

видео – Мирвохид Миррахимов,

монтаж – Абдукодир Тулкинов.