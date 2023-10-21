Сколько осталось до краха советской Америке, - Дм.Косырев

15:04 22.10.2023

Сколько осталось до краха советской Америке



Дмитрий Косырев



Если вы плохо работаете, а другие хорошо, то это, скорее всего, результат социальной несправедливости: то есть все дело в том, что вы родились не там и не таким, как другие. Ах, извините, это вопрос расовой несправедливости - поскольку речь о США. Но какая разница: социальная, расовая… Главное - несправедливость надо устранять и от человека с врожденными привилегиями требовать больше, чем от врожденно пострадавшего, а вознаграждать такого за труд меньше. И эта типично раннесоветская идея на полную катушку осуществляется всеми мыслимыми звеньями администрации Байдена. А значит, страну ждет деградация и развал.



Речь об оценках и выводах публикации на сайте консервативного фонда "Наследие" насчет разрушительного действия на страну любимого детища партии демократов - идеологии под названием DEI, то есть "Разнообразие, равенство и инклюзивность". Последнее слово понимается как необходимость включать - в кадровый состав прежде всего - всех и всяких, независимо от их способностей. И особенно их включать, если способности не очень. Это и есть равенство. Такой принцип должен работать везде и для всех, желательно и в неправительственных структурах.



Например, если речь о суде, то в Калифорнии сейчас обсуждается закон, по которому судьи должны учитывать расу обвиняемого при вынесении приговора. Белый получит срок больше. Что-то знакомое: в раннем СССР от юстиции требовалось учитывать происхождение человека при все том же вынесении приговора. Происхождение имелось в виду классовое - но повторим: какая разница? Человек будет отвечать за преступление жестче, если родился не в той семье. Правда, потом были приняты конституции - "сталинская" 1936 года и "брежневская" 1977- го. Там классовый принцип был пригашен в судебной сфере, но в прочих крестьянам было чуть труднее пробиваться в жизни, чем рабочим, не говоря о всяческих служащих, - и это было почти официально.



Но при продвижении человека по служебной лестнице - тут мы снова возвращаемся в США - мало того что двигать наверх надо небелых, и гомосексуальных, и уж точно трансгендеров. Еще надо отдавать преимущество тем, кто ведет на рабочем месте нудную и всепроникающую пропаганду той самой идеи равенства по принципу "вам противно, но надо слушать". Собрания и семинары по индоктринации равенства неизбежны сегодня в Госдепартаменте, вооруженных структурах и вообще везде, не говоря об университетах. На этих сборищах (и даже на улице) нельзя оспаривать святую истину: что США есть несправедливое государство, а источник зла - все и всякие белые, с их длинным списком "врожденных преимуществ". Надо все это слушать и кивать как минимум.



Материал фонда интересен простыми и понятными определениями насчет того, почему такая любовь к справедливости - это плохо. А именно, тут подмена: вместо того, чтобы у всех людей были равные возможности добиться чего-то в жизни, им скармливают идею о равенстве в вознаграждении. И значит, тем и другим стремиться никуда не надо, стараться тоже. Ты либо получишь то же, что и другие, как ни старайся, либо тебе дадут то же, что и другим, но в порядке компенсации за убогость.



Итог такой справедливости - общая деградация всех сфер жизни. Что мы и видим в США. Долго ли она будет проистекать? Если судить по опыту СССР, то долго. В том числе потому, что какие-то люди все равно делали замечательные вещи - просто им нравилось, когда у них получается то, что не выходит у других. Ломали справедливость.



Но, не дожидаясь деградации, в таких обществах происходят прочие неприятности. Например, рас ведь много - не только черная и белая. И сейчас в США очень актуально нарастающее раздражение выходцев из Азии или латиноамериканцев: а мы почему не получаем преимуществ - и какими они должны быть в процентах к льготам черных? И спору такому не будет конца.



Кстати, и сословий (или классов) тоже всегда больше двух. И борьба за справедливость ведет к социальной неприязни: сколько еще вот этим, угнетенным, будут предоставлять преимущества, почему им все должно доставаться легче, чем нам? В СССР эта классовая борьба ведь точно была, хотя официально об этом было лучше не говорить.