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Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
15:18 22.10.2023

"Хуже, чем в 93-м".
Военный эксперт Корнев: Израилю будет сложно решить свои задачи военным путем

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости, Давид Нармания. Операция "Железные мечи" в секторе Газа будет беспрецедентной, в том числе по своей жестокости, считают эксперты. Политическое руководство настроено решительно, однако ЦАХАЛ не спешит входить в палестинский анклав. Чего опасаются израильские командиры - в материале РИА Новости.

Длительная подготовка

В 2005-м Тель-Авив реализовал план одностороннего размежевания: Газу полностью отделили от Израиля, еврейские поселенцы и военные покинули анклав. С тех пор ЦАХАЛ проводил там операции трижды - в 2008-м, 2012-м и 2014-м.

Как показали события 7 октября, это не приблизило решение застарелой проблемы и не гарантировало Израилю безопасность. Теперь правительство Нетаньяху пообещало довести дело до конца - полностью разгромить ХАМАС. По словам министра обороны Йоава Галанта, операция пройдет в три этапа:
1) авиаудары, к которым добавятся наземные маневры для ликвидации боевиков и инфраструктуры ХАМАС;
2) ослабление и ликвидация оставшихся очагов сопротивления;
3) создание "нового режима безопасности в Газе".

Воздушная часть оказалась непривычно долгой. Бомбардировки продолжаются уже две недели. Только за первые пять дней на анклав сбросили более шести тысяч тонн авиабомб.

"Израиль очень не любит "неподготовленные экспромты". Было ощущение, что они ждали реакции Вашингтона: США - единственная страна, способная повлиять на Тель-Авив в этом вопросе. Теперь же проводят разведывательную подготовку и копят ресурсы. Пока время работает на них, ЦАХАЛ старается добиться максимального результата за счет авиаударов, ведь наземная фаза - это контактные бои, в которых придется нести потери", - объясняет военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

Результат - небывалое число жертв со стороны палестинцев. По данным местной администрации, авиаудары унесли жизни четырех тысяч человек (прежний "рекорд" - две тысячи).

При этом неизвестно, насколько эффективна такая бомбардировка с военной точки зрения. За годы конфликта ХАМАС создал разветвленную сеть подземных ходов и бункеров. Зафиксированные на видео случаи их поражения с воздуха единичны. А вот попаданий по гражданской инфраструктуре - университетам, больницам, мечетям - много.

"Могадишо на стероидах"

Седьмого октября погибло около полутора тысяч мирных израильтян. Это нанесло сильный удар по имиджу ЦАХАЛ как главной военной силы в регионе. И реакция последует соответствующая.

"Израилю нужна безапелляционная победа на земле: соседи будут следить за боями крайне внимательно. В случае неудач может возникнуть соблазн войти в конфликт. Две американские авианосные группы направлены в регион именно в качестве аргумента таким соблазнам не поддаваться", - отмечает Корнев.

Военный потенциал сторон несопоставим. Но палестинские боевики способны изрядно потрепать силы вторжения.

"Если они (ХАМАС. - Прим. ред.) проявят такую же изобретательность в обороне, как и во время этого ужасного варварского нападения, то вы увидите террористов-смертников, самодельные взрывные устройства, засады, мины-ловушки. И городская обстановка, опять же, не может быть более сложной - даже после выезда большинства гражданских мирного населения много. […] Это очень быстро может превратиться в Могадишо на стероидах", - предупреждает бывший директор ЦРУ и глава Центрального командования ВС США Дэвид Петреус.

Генерал имеет в виду события 1993-го, когда в тяжелом уличном бою в столице Сомали американские спецназовцы потеряли 18 бойцов. Это стало одним из факторов, вынудивших США вывести войска из страны.

К тому же нужно учитывать, что палестинские боевики оснащены куда лучше, чем сомалийские 30 лет назад.

"Израиль оказался не готов к ударным дронам, которые хорошо зарекомендовали себя в украинском конфликте. Но и без этого плотная городская застройка, где в каждом окне может прятаться боец с РПГ, - очень неудобное место для наземной операции", - подчеркивает Корнев.

Главная интрига

Каким бы ни был результат, Тель-Авив не в состоянии полностью купировать угрозу, исходящую из сектора.

"Байден сказал, что оккупация Газы была бы большой ошибкой. Но есть ли альтернатива? Если вы нанесете региону колоссальный урон, а затем вернете его тем же людям, при которых там выросли террористы, чего вы добьетесь? Да, активность боевиков снизится. Но лишь на время", - уверен американский генерал.

По данным ЦРУ, медианный возраст населения в Газе - 18 лет. Молодежь - благодатная почва для радикальных идей, особенно после кровавой военной операции.

Пока в Тель-Авиве не озвучивают не только планы наземной операции (что объяснимо), но и то, каким там видят будущее Газы по итогам кампании. Скорее всего, ЦАХАЛ выиграет войну, хотя придется непросто. Но куда сложнее выиграть мир.

Источник - РИА Новости
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