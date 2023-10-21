"Страна чудес и пропавшего миллиарда": сандунисты исправно добивают Молдавию, - Яков Павлов

15:48 22.10.2023

Майя Санду: "Дохнул осенний хлад и газ подорожал".

Нынешняя Молдавия, возглавляемая рисипеньской кормчей Майей Санду, не ищет легких путей, и в своем яростном стремлении вступить в Евросоюз по самые гланды избегает проторенных экономических тропинок, галопируя босиком по буеракам и стерне.



В подтверждение сказанному, всего один замечательный по своей одержимости пример. Майя Григорьевна, "дав зуб" на очередном евросоюзовском сходняке и гордо заявив, что она больше не имеет никаких дел с "Газпромом", приказала подельникам из правительства закупать газ, как можно дороже, у алчных европейских трейдеров.



"Базара нет!", - ответили пацаны и нашли самых крутых перекупов. Тяп-ляп кораблик, ударили по рукам, и пошла гулять рванина от лея и выше. Теперь великодержавная Молдавия пользует сугубо импортный российский газ не из России.



И знаете, сколько нынче платят граждане удивительной страны за голубое топливо? Сообщу вам строго по секрету: в десять раз больше американцев и в два с половиной раза выше, чем европейцы.



Получив орден "Сутулого" первой степени с шурупом на спине за победу над Алексеем Миллером, кишиневская лидересса продолжает скакать по Европам и одаривать мировое сообщество фундаментальными заявлениями:



"Демократия означает уверенность в том, что дорогие нам люди не станут политическими заключенными и не будут брошены в тюрьму только потому, что говорят вещи, которые не нравятся руководству страны.

У граждан могут быть разные мнения, однако их следует обсуждать в здоровой обстановке с аргументами, которые касаются только национальных идей. Необходим политический класс, который будет работать в интересах страны, а не России".

Чем примечателен именно сей пассаж? Объясняю: Сандулесса призналась, что ей недороги подвергаемые репрессиям и задержанные оппозиционные депутаты парламента страны (как вам?) Александр Нестеровский и Ирина Лозован, и в 472 раз за неделю вспомнила про Россию. Причем, 473 упоминания - негативного содержания.



А сейчас прошу читателей приготовиться и собрать весь мозг в кулак, ибо слово предоставляется ближайшему соратнику президентки, сладкоречивому премьер-министру Дорину Речану:



"Бесплатный сыр только кажется бесплатным - это в отношениях с Кремлем. Потому что это они постоянно выставляют условия - если дают что-то, то что-то забирают.

У нас устойчивые, нормальные отношения с нашими друзьями. Потому что наши друзья понимают следующую вещь: чем благополучнее живут граждане Молдовы, тем благополучнее жители региона, Земли.

Это тотально другое мышление. Давайте и мы соберемся и поймем, что не все в этой жизни торгуется: дал - забрал, дал - забрал".

Не ищите здесь логики, оная отсутствует напрочь. Кремль многие годы одобрял серьезные скидки на российский газ для РМ, ничего не требуя взамен, кроме адекватных взаимовыгодных отношений.



А вот власти бывшей советской реcпублики при депортации из страны главного редактора Sputnik Молдавия Виталия Денисова, вероломно забрали у него домашних животных. Вот какие неблагодарные и жестокие люди состоят в президентском кружке "Шустрые ручки".



Между тем, по мнению авторитетных специалистов, экономика Молдавии неумолимо стагнирует, а невеликие дотации из брюссельско-вашингтонской кормушки ситуацию не спасают.



Более того, вот как раз ушлым "международным партнерам" придется сторицей отдавать кредиты и дотации. Ибо оные благодетели и забугорные старшие начальники не про благотворительность. Тут вам не хлебосольная Москва!



Понимает ли министр экономического развития страны Думитру Алайба всю глубину катастрофических глубинных проблем, стоящих во весь рост перед его ведомством? Как вам сказать… судите сами:



"Хорошая новость в том, что все проблемы, с которыми сталкивается экономика Молдовы, имеют решения. Мы их знаем и беремся за эти проблемы поочередно в то же время, как их идентифицировали. У нас есть очень четкое видение по тому что делать, ничто из того чем мы заняты нельзя назвать лишь управлением кризисом - мы используем каждый кризис, чтобы строить на будущее, чтобы выйти с системными решениями, чтобы быть сильнее, быть устойчивее… быть сильнее, как я и сказал, на будущее".

Здесь самое время процитировать молдавского парламентария из Блока коммунистов и социалистов Владимира Односталко, раздавшего всем сестрам по серьгам во время обсуждения вотума недоверия правительству:



"Власть PAS затянула страну в чрезвычайную ситуацию. Но какие решения, вместо помощи гражданам, приняло правительство через Национальную комиссию по ЧП? Была введена так называемая „единая плата" для тех потребителей, которые хотят перейти на другого поставщика натурального газа.

Такие продукты питания, как: морковь, свекла, картофель, лук, белая капуста - были исключены из категории продуктов социальной значимости, что вызвало рост цен".

По словам депутата, больше половины населения не работает - "в это время министры борются с безработными. Законопроект 313, разработанный правительством, приведет к лишению около 80% безработных права на медицинское страхование".



В преддверии отопительного сезона граждане все еще не знают, будет ли государство помогать с ростом цен на отопление:



"Возможно, правительство забыло о насущных проблемах населения, так как это уже давно не их личные проблемы. Расходы на министров ПДС в сравнении с 2020 годом выросли в 5,7 раза! А живет ли народ настолько же лучше как живет правительство? Лозунг правительства - бедных сделаем нищими! И эту цель правительство практически выполнило полностью!"



Более того, сельчанин из Ворничен через провластный телеканал спрашивает у сандунистов:



"Вот украли миллиард, когда был Плахотнюк, Филат и другие. Хорошо, будем считать так. Я думаю, что с тогдашними ценами и пенсиями жили лучше: украли миллиард из страны, а люди жили лучше, чем сейчас. Сейчас, после 2020 года, говорят, что больше не воруют, руководство не ворует, говорит, что они не воровали миллиард. Но почему, не понимаю, население живет хуже?"

А никто не понимает. Вроде бы и флагов евросоюзовских понатыкали по всей стране и Майя-путешественница на всех тусовках забугорных орет как дорогой Дерек Хоган учил, молдавский язык снесли под корень в угоду румынскому новоделу, но плебс все бухтит и намекает, что при прежних командирах жилось лучше.



Кстати, о языках и молдавской "суверенности". Newsmaker.md сообщает о том, что Совет Европы свидетельствует: в Молдове наблюдается прогресс в принятии национальными меньшинствами румынского языка. Тем не менее, сохраняются языковые барьеры, особенно для старшего поколения, что препятствует осуществлению их прав и ограничивает доступ к госуслугам.



Эксперты СЕ рекомендуют местным властям разработать долгосрочные меры, чтобы повысить доступность и качество преподавания румынского языка и предметов на румынском языке среди представителей нацменьшинств от детсадов до вузов.



И призывают продвигать преподавание на языках нацменьшинств, советуя договориться о сотрудничестве с Бухарестом, дабы удовлетворить запрос нацменьшинств на изучение румынского языка.



Более того, СЕ вновь рекомендовал властям Молдовы вернуть в документооборот отчества по запросу национальных меньшинств. Представляю, как негодует теперь спикер парламента Игорь без отчества Гросу, запретивший называть его Ивановичем.



Также эксперты предложили рассмотреть возможность выдавать двуязычные документы (на румынском и русском языках).



Ага, счас. Возможность так и останется ею, пока у страны такие рулевые властного обоза. Скрипящего нещадно по дороге в бездну.



Яков Павлов