Мао Цзэдун о третьей мировой войне: "во-первых, мы против, во-вторых, мы не боимся"

16:15 22.10.2023

"Атомная бомба - это бумажный тигр"

Взгляды Мао Цзэдуна на вызовы холодной войны - в 10 цитатах



В этом проекте "Ъ" собирает цитаты политиков времен холодной войны о послевоенной реальности, конфликте систем и мирном сосуществовании. Герой восьмого выпуска - основатель Китайской Народной Республики и идеолог "Культурной революции" - Мао Цзэдун.



О Сталине

"Я всегда говорил, что критика ошибок Сталина оправданна. Мы только не согласны с отсутствием четких пределов этой критики. Мы считаем, что из десяти пальцев Сталина только три были гнилыми".

В беседе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, 31 июля 1958 года.



О Хрущеве

"Уход Хрущева со сцены - это неизбежный результат решительной борьбы советского народа и революционных народов всего мира против ревизионизма… Этот клоун, появившийся на современной политической арене, тщетно пытался наперекор всему повернуть вспять колесо истории на старый капиталистический путь… Подобрав все известные истории антимарксистские, оппортунистические и ревизионистские идейки, Хрущев скомпоновал из них целостную ревизионистскую линию на так называемое мирное сосуществование".

В статье журнала "Хунци", 21 ноября 1964 года.



О супердержавах

"По-моему, Сталин снова жив. Главная мировая тенденция сегодня - революция, она охватывает весь мир. Существует возможность, что крупные державы развяжут мировую войну. Но из-за нескольких атомных бомб никто не смеет начать войну. Это в основном касается двух сверхдержав. Сейчас многие говорят, что есть три крупные державы. Китай сюда не следует включать. Изучение Китаем производства ядерных вооружений - это недавний опыт. С чего бы кому-то нас бояться? Китай многолюден, вот поэтому они нас и боятся".

В беседа с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама Ле Зуаном, 11 мая 1970 года.



Об атомной бомбе

"Атомная бомба - это бумажный тигр, которым американские реакционеры запугивают людей. С виду он кажется страшным, а на самом деле вовсе не страшен. Конечно, атомная бомба - это оружие массового истребления, однако исход войны решает народ, а не один-два новых вида оружия".

В беседа с американской журналисткой Анной Луизой Стронг, 6 августа 1946 года.



О политике США

"США все еще вынашивают планы вторжения в независимую Сирию, используя Турцию или Израиль, все еще замышляют свержение антиколониального египетского правительства… Безумная агрессивная политика США создала не только кризис на Среднем Востоке, но и опасность новой мировой войны. Все миролюбивые и свободолюбивые народы стоят на стороне Сирии, выступая против американских и турецких агрессоров, так же как и в октябре прошлого года они стояли на стороне Египта, выступая против английских, французских и израильских агрессоров".

В речи на юбилейной сессии Верховного Совета СССР в честь 40-й годовщины Октябрьской революции, 6 ноября 1957 года.



Об отношениях с СССР

"Через 10–15 лет, когда империалисты поднимут руку против вас или против нас, мы будем заодно. Война сразу объединит нас. Почему мы сейчас ссоримся? Потому что живем в условиях мира. Но это плохо, что империалисты вооружились вашими лозунгами о мирном соревновании, сосуществовании, широком и всеобщем разоружении. В настоящее время нет большой разницы между американскими и советскими лозунгами. США и СССР ныне решают судьбу мира. Ну, вперед, решайте. Но в следующие 10–15 лет вы не сможете это делать. Она в руках народов мира, а не в руках империалистов, эксплуататоров или ревизионистов".

В беседе с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным, 11 февраля 1965 года.



О Тайване

"Тайваньский вопрос очень сложен и включает как внутренние, так и международные проблемы. Что касается США, то это международная проблема. Они могут быть решены только мирными средствами и не могут быть решены силой… Мы попросили американских военных уйти из Тайваня, но они отказались, поэтому нам остается только ждать… По словам Чан Кайши (президента Гоминьдана.- "Ъ"), Тайвань является внутренней проблемой. Нужно ли решать ее силой? Мы были готовы вести переговоры с Чан Кайши, но он отказался. У нас нет другого выбора, кроме как однажды сразиться. США пытаются создать два Китая… Мы выступаем против этого".

В беседе с делегациями компартий стран Латинской Америки, 5 октября 1959 года.



Об ООН

"В свое время Хрущев убеждал нас вступить в ООН. Мы ответили, что подумаем об этом, но мы думали и думаем, что нам нет смысла вступать в эту организацию… У нас больше свободы вне ООН. Это империалисты хотели бы, чтобы мы вошли туда… Мы презираем ООН. Было бы лучше ее уничтожить и создать новую международную кухню".

В беседе с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным, 11 февраля 1965 года.



О народных массах

"У народных масс никогда не было такого подъема духа, такого боевого задора, как сейчас… 600-миллионное население Китая заметно выделяется своей бедностью и отсталостью. На первый взгляд это плохо, а фактически - хорошо. Бедность побуждает к переменам, к действиям, к революции. На чистом, без всяких помарок листе бумаги можно писать самые новые, самые красивые иероглифы… Дацзыбао (пропагандистская листовка времен "Культурной революции".- "Ъ") - новое и весьма действеннее оружие, которое применимо в городах и деревнях, на заводах и фабриках… одним словом, везде, где имеются массы".

В статье "Об одном кооперативе", 15 апреля 1958 года.



О третьей мировой войне

"В настоящее время люди во всех странах мира рассуждают о возможности возникновения третьей мировой войны… Мы твердо стоим за мир и выступаем против войны. Однако если империалисты все же развяжут войну, то и в этом случае нам не надо бояться. Наш подход к этому вопросу такой же, как ко всяким "беспорядкам": во-первых, мы против, во-вторых, мы не боимся".

На 11-м расширенном заседании Верховного Государственного Совещания, 27 февраля 1957 года.