Виновные во взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области бойцы КазАрмии Туранов и Аширбай получили по 9 лет колонии

00:03 23.10.2023

Виновные во взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области получили по 9 лет колонии

20.10.23 Военный суд Шымкента назначил солдатам Ерпулату Туранову и Асету Аширбаю по девять лет колонии, признав их виновными во взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области, которые произошли в 2021 году. Об этом сообщает местное издание Otyrar.



Согласно приговору, оба военнослужащих признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 202 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества") Уголовного кодекса Казахстана.



Кроме того, суд доказал вину солдат по статье об уничтожении военного имущества, но в данном случае освободил их от уголовной ответственности в связи с "изменением обстановки".



Туранова и Аширбая обязали выплатить пострадавшим ущерб в размере около 24,6 млрд тенге ($51,3 млн).

На скамье подсудимых по этому делу также находились четыре офицера воинской части, на территории которой произошло ЧП. Двое из них - Ерлан Бошай и Берик Омарбеков - были полностью оправданы.



Аслан Бакытжанов и Руслан Насипкалиев признаны невиновными в нарушении правил обращения с оружием и веществами, представляющими опасность. Однако суд доказал их вину в халатном отношении к службе, но обоих освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности преступления. Тем не менее, Бактыжанова и Насипкалиева лишили звания подполковников казахстанской армии.



ℹ️ ЧП на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области произошло вечером 26 августа 2021 года. Сначала случилось возгорание, следом прогремели несколько взрывов. По данным МЧС, на складе боеприпасов хранилось около 500 тонн тротила. Радиус разлета осколков составил до двух километров. Были эвакуированы около 1200 жителей близлежащих сел. Изначально сообщалось, что в результате ЧП погибли 14 человек, еще несколько числились пропавшими без вести.



Дело о взрывах на складе боеприпасов насчитывает 800 томов. В ходе разбирательства были допрошены свыше ста свидетелей. По версии следствия, два солдата бросили в одно из помещений горящую тряпку, из-за чего начался пожар, спровоцировавший серию взрывов. В результате инцидента погибли 18 военнослужащих и пожарных. Еще 83 человека получили травмы разной степени тяжести. Десятки людей лишились домов и объектов бизнеса. Ущерб, по оценкам властей, составил 26 млрд тенге ($58,1 млн по курсу на май текущего года).