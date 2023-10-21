Двое детей погибли после травли клопов в Актау

00:26 23.10.2023

Пять человек доставлены в больницу, среди них трое взрослых и двое детей. Тела еще двоих детей, двух и одного года, обнаружили в квартире, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции факт подтвердили. Трагедия произошла в многоэтажном доме в одной из квартир на 9 этаже.



"На вызов выехала следственно-оперативная группа. В квартире были обнаружены тела несовершеннолетних детей 2021 и 2022 года рождения. Также пять человек были доставлены в больницу", – сообщили в ДП области.

Как выяснилось, владелица квартиры этажом ниже потравила свою квартиру от клопов.



Факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по ч. 3 ст. 304 УК РК. Назначена экспертиза.



В областном управлении здравоохранения рассказали, что состояние одного из детей очень тяжелое. Второго – стабильно тяжелое. Врачи отметили, что лечение проводится в полном объеме.



Ранее сообщалось, что дети массово отравились в селе Костанайской области.



Кирилл Александров