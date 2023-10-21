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|Чемпионом Казахстана по футболу впервые в истории стал шымкентский "Ордабасы"
00:28 23.10.2023
"Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана по футболу
Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента 22 октября 2023 года досрочно завоевал золотые медали турнира, добравшись до титула чемпиона первый раз в своей истории, сообщает Zakon.kz.
Коллектив из Туркестанской области в заключительном матче 25-го тура встречался с карагандинским "Шахтером". Для завоевания титула южанам достаточно было набрать всего лишь одно очко, сыграв вничью с гостями.
Однако хозяева поля не захотели ничем не рисковать и поставили задачу обыграть "горняков".
Эту цель южане уже выполнили к 27-й минуте первого тайма, забив в ворота лучшего голкипера страны и "Шахтера" Игоря Шацкого три безответных мяча.
Первую пробоину в сетке ворот карагандинской дружины нашел Айбар Жаксылыков, который красивым ударом головой уже на 4-й минуте открыл счет в этом поединке.
Спустя мгновение Шохбоз Умаров удвоил преимущество южан.
Комфортное состояние "Ордабасы" вскоре сделал Артем Беседин, который забил третий гол в этом матче.
При счете 3:0 команды ушли на отдых. Со стартовым свистком судьи на начало второго тайма гости сократили отставание на один мяч, отличился Тимур Чогадзе.
Победный результат 3:1 не изменился до окончания матча.
Если "Ордабасы" уже гарантировал себе медали высшей пробы, то судьба серебряных наград решится в последнем 26-м туре. За второе место чемпионата КПЛ-2023 спорят "Астана" и "Актобе". 29 октября "столичные" едут в гости к "Шахтеру", а актюбинцы принимают у себя дома "Жетысу".
Из остальных результатов игр 25-го тура первенства КПЛ нужно отметить победу "Кайрата" над павлодарским "Аксу" со счетом 4:1, благодаря чему алматинцы гарантировали себе 4-е место турнирной таблицы нынешнего сезона.
Другие зафиксированные цифры отчетного тура:
"Мактаарал" – "Кызылжар" –2:1
"Тобол" – "Каспий" – 1:1
"Астана" – "Жетысу" – 2:1
"Окжетпес" – "Актобе" – 1:1
"Кайсар" – "Атырау" – 1:0
Куандык Шынасилов