Чемпионом Казахстана по футболу впервые в истории стал шымкентский "Ордабасы"

00:28 23.10.2023

"Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана по футболу



Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента 22 октября 2023 года досрочно завоевал золотые медали турнира, добравшись до титула чемпиона первый раз в своей истории, сообщает Zakon.kz.



