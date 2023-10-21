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Новые правила участия в госпрограмме переселения соотечественников в Россию
00:50 23.10.2023

Изменены условия участия в госпрограмме переселения соотечественников в Россию
15 сентября
Сергей Аверин

Правительство России скорректировало условия участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, проживающих за рубежом. Постановление об этом подписано, документ есть в распоряжении ТАСС.

Так, с 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком.

Речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана. Чтобы подтвердить владение русским языком при подаче заявки на участие в программе, им необходимо будет предоставить документ о получении образования в России или на территории страны, которая до 1 сентября 1991 года входила в состав СССР, либо же документ об образовании, выданный на территории другой страны, где русский является одним из государственных языков.

При отсутствии таких документов человеку необходимо будет пройти собеседование, по результатам которого уполномоченной комиссией будет принято решение об уровне владения им русским языком.

Постановление принято для исполнения решения Президента РФ Владимира Путина. Указ о необходимости знания языка для участия в программе переселения соотечественников был подписан главой государства в марте 2023 года.

Источник - ТАСС
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