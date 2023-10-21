 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазТеннисист Бублик выиграл турнир категории ATP-250 в Антверпене
00:52 23.10.2023

Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене

Казахстанский теннисист, 36-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), сообщает Zakon.kz.



Лидер мужской сборной Казахстана в финале уверенно обыграл в двух сетах 38-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут.

Ранее определились финалисты турнира АТР-500 в Токио.

Жанель Абдрахманова

Примечание ЦА.
ATP-250 (АТР-500) - разряд теннисных профессиональных турниров, проводимых ATP (Ассоциацией теннисистов-профессионалов). В данную категорию входят турниры, победа в которых приносит теннисисту 250 (500) очков в зачет рейтинга ATP. ATP-250 - это четвертая по значимости категория.

Источник - Zakon.kz
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