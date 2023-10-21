КазТеннисист Бублик выиграл турнир категории ATP-250 в Антверпене

00:52 23.10.2023

Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене



Казахстанский теннисист, 36-я ракетка мира Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), сообщает Zakon.kz.



