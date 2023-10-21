Турция повысила до $200 тыс. минимальную стоимость недвижимости для выдачи ВНЖ

01:56 23.10.2023

Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ для владельцев недвижимости



СТАМБУЛ, 20 окт - РИА Новости. Турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею, теперь она составит 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах, сообщил РИА Новости источник в Управлении по делам миграции.



"Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум 200 тысяч долларов. Также, по новым правилам, для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость – ред.), кадастровая оценка не требуется", - рассказал источник.



По его словам, правила коснутся тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября, причем минимальная его стоимость для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей стране.



Для владельцев недвижимости, купленной до 16 октября, действуют прежние правила - минимальная стоимость квартиры 50 тысяч долларов в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах, таких как Стамбул и Измир, также требуются и тапу, и документ об оценке.



По данным Управления на 12 октября, в Турции сейчас более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян - более 122 тысяч.