Куда уходит золото Таджикистана, - А.Захватаев

02:01 23.10.2023

22.10.2023



Месторождения с драгоценным металлом в республике почему-то разрабатывает Китай



Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.



Сколько золота добывают на приисках Таджикистана – точно не известно.

В Киргизии в Кара-Балте начато строительство завода по выпуску золотых слитков. Республика самостоятельно добывает драгоценный металл – крупнейший золотоносный рудник Кумтор в 2022 году полностью перешел в собственность страны. Эта информация привлекла внимание экспертов, заставив их обсуждать, почему добыча драгоценного металла в этой республике прежде велась иностранными кампаниями. Та же картина сегодня наблюдается в соседнем Таджикистане, где около 75% золота добывается на совместных предприятиях с Китаем, от которого республика уже 30 лет получает кредиты, грантовую финансовую помощь и инвестиции.



В период становления и развития независимости Таджикистана приход в республику золотодобытчиков Китая был оправдан. Из-за обрушения национальной валюты, сомони, руководством Национального банка Таджикистана в 2023 году были проведены долларовые интервенции в объеме около 600 млн долл., а это более 2 млн долл. в день. Именно в такую сумму обошлось Таджикистану сохранение чиновниками своих постов, а ведь эти деньги можно было потратить на проекты, на которые Таджикистан просит и ищет ресурсы.



Плохо ли терять золотовалютные резервы – ответ на этот вопрос очевиден. Зависимая от России таджикская валюта, потери трудовых мигрантов, высылающих в Таджикистан до половины его объема ВВП, – все это представляет серьезную угрозу устойчивости власти. Поэтому интервенции Национального банка на такую сумму и сокращение золотых запасов страны явно не шаг к процветанию, и при сохранении такой тенденции республика останется без золотого запаса. Это может привести к политической зависимости республики.



На западе таджикского Памира, в горах Дарваза, до сих пор сохранились древние отвалы горной породы из штолен и шурфов, а добыча золота в Таджикистане окружена легендами и мифами. То, что золота в горах не просто много, а очень много – это факт, причем таджикское золото на 95% – россыпное, хотя один из мифов гласит о том, что при Чингисхане в Таджикистане был добыт самородок весом 32 кг. Но золотой песок можно расплавлять в изделия и слитки, и работавшие на строительстве нынешней Нурекской ГЭС помнят не мифы, а реальные факты.



Как отмечает один из строителей Нурекской ГЭС, инженер Анатолий Колесниченко, плотина ГЭС в буквальном смысле построена на золоте. Дело в том, что в узком месте вода образовывала завихрения, которые веками вымывали в скалах глубокие цилиндрические колодцы. При переправах через Вахш за многие века караваны терпели неудачу, и тяжелые золотые изделия попадали в эти ямы глубиной несколько метров. При подготовке основания плотины золотые изделия находили в таких колодцах, но никто не знает, сколько драгоценностей оттуда извлекли. Самого же Анатолия Колесниченко поразила отлитая из золота голова змеи, которую ему удалось увидеть. Как это часто бывает, золото наверняка "приватизировали" рабочие и сотрудники спецслужб, прибывшие охранять находки, и о них нигде не писали. Нет сведений и о том, насколько были наполнены золотом подводные ямы.



Работавший в Таджикистане геолог Анатолий Гольман, ныне живущий в Израиле, вспоминает другой малоизвестный факт – как еще в 50-е годы XX века к добыче золота привлекали детей. Они рыли глубокие норы, куда взрослым было невозможно пролезть, и выволакивали на поверхность для промывки грунт. Норы достигали 50 м – пока в них хватало воздуха и горела свеча, особо удачливые старатели, напавшие на жилу золотоносного грунта, с помощью детей намывали в день "до пиалушки россыпного золота" – а по весу это примерно 150 г.



На золото в Таджикистане во все века, да и сегодня можно купить все. Благодаря золоту можно уехать в процветающие страны, собрать деньги на калым (подарки жениха). Этот ликвидный товар можно потратить как угодно. Геологи советского периода в дополнение к известным месторождениям открыли в Таджикистане десятки новых, причем разведанные запасы золота составляли примерно 500 т. Но, хотя изученность недр республики до распада СССР была на втором месте после России, подтвержденные запасы золота и разрабатываемые месторождения в Таджикистане есть не везде.



В последние годы советской власти специалисты Управления геологии республики считались одними из самых опытных в СССР. Месторождения золота разрабатывались механизмами и даже драгой, которая работала настолько производительно, что затем вышла из строя – как догадываются таджикские геологи, не без помощи местного населения.



Во время гражданской войны 90-х годов в Таджикистане ряд месторождений на Дарвазе контролировался Объединенной таджикской оппозицией (ОТО), и золото было существенным подспорьем для боевиков в ведении войны. После войны ситуация изменилась, горный рельеф за 25 лет разработки стал другим, горцы построили много приличных жилых домов. А несколько лет назад власти Таджикистана разрешили добычу золота на малоперспективных участках вольным старателям. Сегодня лицензии в Министерстве финансов получили уже более 4 тыс. человек. В условиях высокой безработицы такую самозанятость можно только приветствовать, поскольку на выручку от продажи золота люди могут содержать свои большие семьи. Однако насколько удачливы эти старатели – об этом никакой информации нет.



В августе 2011 года автор этой статьи был приглашен на один из приисков Дарваза в инспекционную поездку. На нескольких гектарах богатого месторождения золота, управляя десятком китайских самосвалов, несколькими гидромониторами и камнедробилкой, работали примерно 30 китайских и шесть таджикских специалистов. Вовсю работали электрогенераторы. Добытое золото складировалось в сейф в вагончике китайских старателей, и поверить в то, что 100% золота уходило в Национальный банк в Душанбе, можно было с трудом.



Официальные данные добычи золота и золотовалютных резервов в открытой прессе не публикуются. Но как бы там ни было, добыча золота в Таджикистане растет каждый год. Объявлено, что за первое полугодие 2022 года добыча золота возросла более чем на 10%, однако, судя по немногочисленным публикациям, годовое производство золота в Таджикистане достигает 10–12 т. Для сравнения: в соседнем Узбекистане за год добывают примерно 110 т.