Колониализм по-датски: дорога к вымиранию для инуитов, - Е.Пустовойтова

08:20 23.10.2023 23.10.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Прагматизм европейцев ведет их к преступлениям против человечности



Считается, что Вторая мировая поставила крест на евгенике – учении о селекции применительно к человеку путем улучшения генофонда популяции. Забота гитлеровцев о "чистоте расы" уравняла это учение, призванное бороться с явлениями вырождения, с кричащими преступлениями нацистской Германии. Но не оградила мир от новых попыток "успешных и благополучных" подправить генофонд всех "неполноценных".



Последний пример – разразившийся в Гренландии скандал с инуитами...



Историческая справка: в конце X века викинга Эрика Рыжего выгнали на три года из Исландии, где он по случаю убил своего соседа и нескольких его рабов. Коротать изгнание Рыжий решил на острове, который в ясную погоду смутно виднелся к западу от Исландии. За три года жизни на острове он не встретил ни одного местного жителя, что позволило ему считать себя полноправным хозяином этой ледниковой страны, которую он назвал Гренландией. Появившиеся там поселенцы активно торговали с Европой моржовыми бивнями, пенькой, кожей скота и тюленей. Они научились вялить рыбу и даже поставляли ее на экспорт. И так – до середины XIV века, пока инуиты, народы Северной Америки, не вытеснили с острова всех понаехавших туда европейцев в далеком 1350 году. Следующие 200 лет Гренландией безраздельно владели инуиты. Затем Дания сделала Гренландию своей колонией. Только в 1953 году, когда был подписан закон о национальном статусе Гренландии, остров стал равноправным субъектом в Королевстве Дания, и лишь в 2009 году Гренландия получила автономию в отношении большей части своего управления и внутренней политики. Сейчас гренландцы являются гражданами ЕС из-за ассоциированных отношений Гренландии с Европейским союзом, а гренландские инуиты составляют около 89% населения Гренландии, насчитывающего 57 695 человек.



Но вернемся в 1920 год, когда оперившаяся после Первой мировой войны Дания обросла "жирком" и почувствовала близость вожделенного всеобщего благосостояния. Тогда-то министр по общественным вопросам социал-демократ Карл Кристиан Стейнке и заявил впервые, что страна должна избавиться от неполноценных: "Мы относимся к неполноценным со всей заботой и любовью, но взамен всего лишь запрещаем им размножаться", – написал он в своей книге "Социальное обеспечение будущего". А уже через 9 лет Дания первой в Европе приняла закон, по которому государство получило право стерилизовать "морально слабых" – сюда входили непослушные юноши и преступники, и "неполноценных" – к ним и были отнесены гренландские инуиты. Процедура "расовой гигиены" была принудительной.



Но такие опыты продолжались и после Второй мировой.



The New York Times отыскала одну из таких жертв. Ная Лайберт рассказала, что ей было около 13 лет, когда она пришла к врачу, думая, что ее вызвали на обычный ежегодный осмотр, но вместо этого ей произвели установку внутриматочной спирали (IUD). "Это было худшее, что я пережила в своей жизни, – сказала Лайберт. – Я не могла никому рассказать из-за стыда, вины и страха быть осужденной другими".



Многие дети инуитов в то время жили в школах-интернатах или школьных общежитиях по всей Гренландии, иногда вдали от своих семей. Они чувствовали себя настолько незащищенными, испуганными и пристыженными из-за пережитого, что даже не рассказывали об этом своим родителям. 61-летняя мисс Лайберт, ныне психолог и активистка движения за права женщин, призналась, что еще не была сексуально активна, когда ей вставляли спираль, и что боль была такой, словно в нее вонзили ножи.



Жертвы "расовой гигиены" считают, что были в числе тысяч пострадавших от кампании датского правительства по контролю за ростом коренного населения Гренландии и потребовали компенсации за перенесенные страдания. "Никто из них не давал согласия, их даже не спрашивали и ничего не говорили", – говорит Мадс Прамминг, юрист, представляющий группу из 67 женщин, часть которых в то время были несовершеннолетними. На прошлой неделе он подал их жалобу в канцелярию премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Остается неясным, скольким женщинам и девочкам были имплантированы IUD без их согласия. Однако, согласно расследованию датской телекомпании DR, подсчитано, что медицинской манипуляции подверглись примерно 9000 женщин в период с 1966 по 1970 год. Тогда как раз шел разгар "модернизации" постколониальной Гренландии. По оценкам правительства Гренландии, к концу 1969 года 35% женщин на территории острова, которые потенциально могли бы родить детей, подверглись действию программы IUD. В исследовании 1972 года, проведенном сотрудником здравоохранения южной Гренландии, программа была названа успешной, поскольку рост населения Гренландии, "избыточный" по сравнению с остальной частью Дании, сократился. Если с 1965 по 1970 годы в Гренландии родились 8090 детей, то в следующую пятилетку всего 4926, то есть на 40% меньше. В Копенгагене потирали руки – большая экономия социальных платежей.



Дорога к вымиранию для инуитов, проложенная тогда Данией "из самых лучших побуждений", вдвое снизила рождаемость среди коренного населения архипелага. Теперь 67 истцов, прошедших по ней, добиваются компенсации от датского государства в размере 42 000 евро каждый. Созданная для расследования гренландского геноцида комиссия должна опубликовать свои выводы в 2025 году. Но ее доклад по истории "особого ухода" за женщинами-инуитками будет сделан уже в Кристиансборге – бывшем королевском дворце в Копенгагене, где ныне заседает парламент. Изучив его, правительство решит, давать ли ему дальнейший ход или нет. И должно ли государство извиниться за содеянное.



Эта история напомнила и другой акт колониального наследия Дании в Гренландии, когда гренландские дети были разлучены со своими семьями и отправлены в Данию, чтобы их "перевоспитать". Произошло это в 1951 году. Через полтора года жизни в Дании большинство детей были возвращены в Гренландию, чтобы жить в сиротском приюте, управляемом датским Красным Крестом, разлученные с семьями и лишенные возможности говорить на родном языке. Гренландцы считали их чужаками. В дальнейшем у половины участников группы развились психические заболевания или проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами.



Из 22 малышей, отобранных у родителей и увезенных в Данию, сегодня в живых остались только шестеро. Они обвинили датское государство в нарушении действующего датского законодательства и прав человека, включая право истцов на частную и семейную жизнь в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции по правам человека (ЕСПЧ), и по этому случаю датское правительство уже принесло извинения и согласилось выплатить каждой такой жертве около 250 000 крон, или около 35 100 долларов.



Власти Дании и тут сэкономили...



Оказывается, цивилизованная Европа и после Гитлера "улучшала породу", стерилизуя женщин. С 1979 по 1989 годы в Чехии – цыганок. До конца 80-х в Швейцарии – умственно отсталых и цыган. Дольше всех – с 1906 по1975 годы – трудилась на этом поприще благополучная Швеция. Согласно закону "о чистоте расы" операцию делали гражданам с психическими отклонениями, наследственными болезнями и лицам смешанной расы. Согласия не требовалось – действовал закон. Руководил программой Государственный институт расовой биологии. И прокатившееся по Дании возмущение случаем с инуитами не означает, что больше нет "метрополии", жаждущей подправить генофонд своих "колоний". Источник - fondsk.ru

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