США: "перенапряжение", - Николай Петров

08:25 23.10.2023 Необходимость вооружать Израиль ставит под угрозу оказание помощи Киеву

Николай Петров

20.10.2023

США: "перенапряжение"

Опустошение запасов для вооружения Украины делает вооруженные силы США "чрезвычайно слабыми". Об этом, как пишет в редакционной статье авторитетный американский военный журнал Military Watch, заявил бригадный генерал армии США в отставке Дон Болдук.



"На фоне растущих разногласий по поводу массовой передачи американских запасов оружия Вооруженным силам Украины для операций против России, которые значительно обострились из-за возникновения необходимости вооружить Израиль для его военных действий против группировки боевиков ХАМАС, бригадный генерал армии США в отставке Дон Болдук стал последним, кто предупредил, что это поставило под угрозу обороноспособность Америки", – отмечает издание.



При этом Дон Болдук – не какой-нибудь "диссидент в погонах", а авторитетный и заслуженный военачальник. Служа в армии США в 1981-2017 годах, он получил два ордена "Пурпурное сердце", возглавлял Командование специальных операций армии в Африке. А сейчас, как отмечает Military Watch, его позиция относительно помощи Украине получает все большее признание в Соединенных Штатах, особенно среди правых политических сил.



"Я думаю, – считает Болдук, – что это тревожный сигнал для американского народа: вы знаете, что во время правления администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми. Мы стали перенапряжены. С точки зрения логистики мы не сможем поддерживать многие вещи, которые будут происходить одновременно в этом мире", – заявил он. Добавив, что "очень обеспокоен" "очень серьезной проблемой для Америки и ее аппарата национальной безопасности".



А обеспокоенность его связана с тем, что продолжая поставлять оружие Украине, США опустошили свои арсеналы, и теперь им будет сложно действовать в условиях появления нового конфликта на Ближнем Востоке.



Продолжение помощи Украине, отмечает генерал, было оправдано тем, что виды вооружений, используемые в Восточной Европе, относятся к различным классам, отличным от тех, которые могут понадобиться в войне на Тихом океане против Китая. Однако появление возможности крупной войны на Ближнем Востоке, а также постоянно существующая проблема, исходящая от огромных и очень хорошо вооруженных сухопутных сил Северной Кореи, означают, что средства для большой наземной кампании, такие как артиллерийские орудия, 155-мм боеприпасы и бронетехника останется востребованной, в то время как даже в Восточной Азии некоторые непредвиденные обстоятельства войны с Китаем потребуют от вооруженных сил США проведения значительных наземных операций.



Характерно, что этот авторитетный военный, а также редакция Military Watch, признают провал контрнаступа Киева. "Провал массированных и длившихся несколько месяцев летних наступлений украинских войск, – считает Болдук, – в ходе которых они понесли потери, исчисляемые десятками тысяч человек, последовал за широко распространенными прогнозами о том, что провал финансируемого Западом наступления на восток только еще больше усилит призывы к переоценке будущей помощи. Американские боевые машины, такие как боевые машины "Брэдли", сильно истощаются в боях".



Генерал с тревогой обращает внимание на тот факт, что политические дрязги в США, отставка спикера Палаты представителей привели к заблокированию помощи США Украине, в то время, как Россия, как он признает, оказалась в "более сильной позиции".



В последнюю неделю сентября, пишет Military Watch, поправка к законопроекту о финансировании обороны, запрещающая любую дальнейшую военную помощь Украине, получила 93 голоса республиканцев, а 30 сентября контролируемый республиканцами Конгресс заблокировал дальнейшую помощь. Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который сыграл ключевую роль в содействии принятию дальнейших пакетов помощи, только еще больше ухудшила перспективы Киева, поскольку Палата представителей не смогла принять закон без своего спикера. Уже давно ожидалось, что прекращение западных поставок оружия и финансирования потенциально может переломить ход войны, а экзистенциальная важность конфликта для России ставит ее в более сильную позицию, позволяющую идти на жертвы в долгосрочной перспективе для продолжения поддержки военных усилий".



Озабоченность американских военных понять не сложно. Ведь теперь США, помимо Украины придется помогать еще и Израилю, который уже запросил у Вашингтона на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, как сообщила газета New York Timеs, экстренную помощь в десять миллиардов долларов, в результате чего он может стать вторым крупнейшим реципиентом американского финансирования, а его общий пакет превысит выделенный Украине в 2,4 раза.



При этом отнюдь не только одна Украина получает от США военную помощь. Абсолютным лидером среди крупнейших реципиентов американского финансирования все последние годы является Афганистан, который на 30 сентября 2023-го получил от США 111,7 миллиарда долларов.



Ирак с 64,4 миллиарда долларов занимал второе место, а Израиль был третий. Египет за эти годы получил от США 33,6 миллиарда долларов и занял четвертое место, а пятерку лидеров замыкала Украина с 30,4 миллиарда долларов.



В топ-10 также входят Иордания (23,5 миллиарда долларов), Пакистан и Эфиопия (по 17,5 миллиарда долларов), Кения (13,3 миллиарда долларов) и Колумбия (12,2 миллиарда долларов).



При этом за последние два года именно Киев стал главным реципиентом американского финансирования, получив с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2023-го 24,6 миллиарда долларов. В то же время Израиль за это время получил 3,3 миллиарда долларов, Афганистан – 2,7 миллиарда, Ирак – 824,5 миллиона, а Египет – 353 миллиона долларов.



Но запасы оружия заканчиваются не только у США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновников НАТО и Великобритании, призвав членов блока наращивать военное производство, чтобы и дальше "поддерживать Украину в ее борьбе против России".



Очередная волна неопределенности в отношении будущего американской помощи поднялась, отмечает CNN, когда конгрессмены-республиканцы сместили с руководящей должности спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, призывавшего и дальше поддерживать Украины.



"Показалось дно", – заявил адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО и один из самых высокопоставленных военных чиновников альянса, имея в виду пустеющие арсеналы боеприпасов западных стран. Он сделал это в ходе одной из дискуссий на недавнем Варшавском форуме по безопасности.



"Мы отдаем Украине системы вооружения и боеприпасы, и это здорово, но наши склады не заполнены. Мы начали отдавать оружие с полупустых складов в Европе, и сейчас запасы заканчиваются", – сказал Бауэр.



Однако в НАТО прекращать помощь Украине не намерены. Участвуя в той же дискуссии, заместитель главы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что, хотя запасы истощаются, помощь Киеву должна продолжаться. Западным странам необходимо наращивать производственные мощности, чтобы выпускать больше боеприпасов, сказал он.



Тем временем аналитики предупреждают, что американский "арсенал демократии" должен начать работать сверхурочно, иначе военные усилия Киева могут оказаться под угрозой.



"Соединенные Штаты и их союзники отправляют на Украину широкий спектр боеприпасов, но они не производятся и не доставляются так быстро, как это необходимо", – считает старший научный сотрудник Атлантического совета Томас Уоррик. По его словам, поскольку Украина отложила начало летнего контрнаступления, чтобы доставить больше боеприпасов и техники на передовую, Россия сумела существенно укрепить свои оборонительные рубежи, и это всерьез замедлило продвижение Украины.



Однако беспокойство в связи с недостатком оружия на Западе нарастает. Неспособность гарантировать своевременные закупки и поставки может сорвать важнейшие операции украинских военных по возвращению территорий и по защите от потенциальных наступлений России в дальнейшем, написал заместитель министра обороны США Майкл Маккорд в письме руководству Конгресса.



"В отсутствие дополнительного финансирования нам придется отсрочить или сократить ту помощь, которая необходима Украине для удовлетворения ее насущных потребностей, в том числе в противовоздушной обороне и боеприпасах, имеющих решающее значение теперь, когда Россия готовится к своему зимнему наступлению", – предупредил Маккорд.



Западные военные признают, что ВСУ расходуют боеприпасы с ошеломляющей скоростью. Как сказал в интервью CNN представитель министерства обороны США еще в июле, украинские войска обычно выпускают в среднем две-три тысячи артиллерийских снарядов в день. А Пентагон сообщил, что на тот момент он передал Киеву более двух миллионов артиллерийских снарядов.



"Это интенсивная борьба артиллерий, – сказал тогда министр обороны США Ллойд Остин. – Мы видим, что обе стороны активно задействуют артиллерию. И это создает нагрузку на международные запасы боеприпасов, артиллерийских боеприпасов". На тот момент у Вашингтона оставалось настолько мало 155-миллиметровых артиллерийских снарядов натовского образца, что было принято решение отправить Украине кассетные боеприпасы.



Сейчас, когда грянул кризис на Востоке и Израиль взмолился о срочной помощи, США оказались перед дилеммой, кому больше помогать: Украине или Израилю, если на складах пусто?



Понятно, что несмотря ни на что, США и страны НАТО в целом помощь Киеву не прекратят, однако делать это в условиях опустевших арсеналов будет уже куда как труднее.



Объявленные программы по наращиванию выпуска оружия заработают не сразу, а потому ВСУ вполне может скоро оказаться на бобах. Тем более что американские военные уже бьют тревогу, заявляя, что такая помощь Украине перед лицом кризиса на Востоке, "ставит под угрозу" обороноспособность самой Америки. Источник - столетие

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