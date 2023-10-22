Сербы готовят отделение от Боснии. Додик не шутит, - "Къ"

08:45 23.10.2023

22.10.2023



Президент Республики Сербской отомстит за семью

Милорад Додик готовится к выходу из Боснии

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик пригрозил ее отделением от Боснии и Герцеговины. Угроза последовала после того, как США ввели санкции против его семьи и принадлежащих ей фирм - по обвинению в коррупции и подрыве государственного устройства Боснии и Герцеговины (БиГ). Обострение противостояния руководства РС с Западом и центральными властями БиГ углубляет паралич власти в стране, ставя ее на грань распада. С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.



"Постоянным давлением и нападками на Республику Сербскую ее толкают к независимости, и это становится реальной альтернативой",- заявил в конце минувшей недели Милорад Додик, пообещав не позволить "урезание (прав.- "Ъ") республики" и выразив готовность принять "трудные политические решения".



Угроза лидера боснийских сербов прозвучала буквально на следующий день после того, как США объявили о введении санкций против детей президента РС - Игоря и Горицы, а также принадлежащих им фирм.



Основанием для внесения в черный список в американском Минюсте назвали "причастность к коррупции, а также деятельность вразрез с Дейтонскими соглашениями (положившими в 1995 году конец войне в Боснии и заложившими основы ее государственного устройства.- "Ъ") и конституцией страны".



Более детальное разъяснение дал американский Госдеп. В его сообщении говорится, что цель санкций против семьи президента РС - "разорвать финансовую сеть, которая обеспечивает личное обогащение Милораду Додику в ущерб территориальной целостности и функциональности БиГ, а также экономического благополучия Республики Сербской". Таким образом, в Госдепе фактически признали, что карательные меры против детей президента РС направлены в первую очередь против самого Милорада Додика и преследуют цель усиления санкций, ранее введенных США против него.



Пригрозив в ответ отделением от Боснии, Милорад Додик обвинил США во "враждебном отношении к Республике Сербской" и "бездоказательных утверждениях о преступных деяниях" его самого и членов его семьи.



Впрочем, одними обвинениями в адрес США президент РС не ограничился. Следуя его призыву, парламент Республики Сербской в конце минувшей недели подавляющим большинством голосов поддержал вето, которое член боснийского президиума от РС Желька Цвиянович наложила на решение президиума о "подрыве органами власти Республики Сербской ключевых положений Дейтонских соглашений". Тем самым указ этого органа БиГ, выполняющего функции коллективного президента страны, в силу так и не вступил.



Принятое парламентом РС решение и угрозы со стороны Милорада Додика означают новый виток противостояния руководства Республики Сербской с центральными властями страны и Западом. Этот конфликт обострился летом, когда высокий представитель мирового сообщества в БиГ Кристиан Шмидт на основе имеющихся у него полномочий отменил принятый парламентом РС указ о неподчинении решениям Конституционного суда БиГ. Кроме того, он внес изменения в Уголовный кодекс страны, согласно которым действия по нарушению конституционного порядка и невыполнению решений высокого представителя квалифицируются как уголовное преступление.



В основе обостряющегося конфликта - блокирование центральными властями БиГ и высоким представителем мирового сообщества планов Республики Сербской перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории.



Принятый в РС соответствующий закон должен был вступить в силу 1 марта. Но за день до этого Кристиан Шмидт заблокировал его, а затем аналогичное решение принял Конституционный суд БиГ.



Тогда Милорад Додик объявил, что "решение Шмидта ничего не меняет и закон РС о недвижимости остается в силе". И в минувшую субботу президент РС повторил, что "целью всех нападок на Республику Сербскую является ее имущество".



Как руководство боснийских сербов оказалось под американскими санкциями

Отказываясь выполнять решения центральных властей и высокого представителя, который является своего рода внешним управляющим БиГ, руководство РС фактически объявляет их вне закона, что грозит параличом власти в Боснии или вообще распадом страны. "Угрожая отделением Республики Сербской, Милорад Додик пытается любой ценой протащить свой закон о недвижимости,- поясняют дипломатические источники "Ъ" в регионе.- Но если центральные власти страны или высокий представитель его не заблокируют, Босния из нынешнего децентрализованного государства превратится в конфедерацию, и следующим шагом станет отделение ее частей".